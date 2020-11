Javier Garró y Natacha Bustos, dibujantes españoles de Marvel: "Igual que hay Hijos del Átomo habrá Hijos del COVID"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes llega a Disney+ 'Marvel's 616', una serie documental compuesta por ocho episodios en la que se desvelan las historias que hay tras los equipos creativos que construyen el universo marvelita de los cómics. El episodio 3, titulado 'Artesanos Asombrosos', está protagonizado por los dibujantes españoles Javier Garró y Natacha Bustos, que coinciden en aventurar que la pandemia actual también se verá reflejada el mundo del cómic. "Igual que hay Hijos del Átomo habrá Hijos del COVID", afirman.

Los personajes de Marvel siempre se han caracterizado por ser un reflejo de los problemas que preocupaban a la sociedad en el momento en el que fueron creados. Ejemplos claros son 'Hulk' (miedo a la guerra atómica), 'X-Men' (racismo, xenofobia y homofobia) o 'Los 4 Fantásticos' (la carrera espacial). En ese aspecto, la actual pandemia de coronavirus no sólo ha afectado a los plazos de edición, sino que, de una forma u otra, tendrán un reflejo en el contenido de las viñetas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Garró y Bustos, dos de los ilustradores españoles de Marvel, han analizado cómo el insólito año 2020 influirá en el mundo del cómic. "Todavía no me han encargado dibujar ninguna mascarilla", comenta divertida Bustos, dibujante oficial de 'Moon Girl and the Devil Dinosaur', una serie de cómics sobre una superdotada niña de 9 años con un don para la tecnología, una de las últimas incorporaciones al imaginario marvelita.

"No dudo que pasará, aunque no sé cómo lo harán", continúa la dibujante. "Sí que afecta a nivel de retrasos, parones, salidas de cómics, series (...). Durante lo más épico de la pandemia no estaba trabajando para Marvel, pero sí tengo colegas que les han dicho de la editorial que paren las máquinas, 'pencils down' (bolígrafos abajo). 'Pencils down' era el e-mail más temido por todos en esos meses", asegura.

LOS CÓMICS, REFLEJOS DE LA REALIDAD

Garró por su parte, dibujante regular de la serie de 'Spider-Man: Miles Morales', se reafirma en la idea de que "los cómics Marvel cuentan historias extraordinarias basadas en cosas completamente ordinarias del mundo real", explica. "El 11-S se reflejó en Spider-Man, los movimientos de los 70... No me cabe duda que esto se reflejará también", argumenta convencido el dibujante. "Igual que hay 'Hijos del Átomo' habrá 'Hijos del Covid'", vaticina.

Sin embargo, si hay otro gran punto que distingue a Marvel de otros universos de ficción es la antelación y la previsión con la que los creadores confeccionan sus historias. "Se planean con mucha antelación", asegura Garró. "Yo estoy trabajando en un arco de 'Vengadores' y estoy dibujando ahora el número 41. Estoy seguro de que el guionista Jason Aaron ya la tenía planificada desde el número 1".

Garró también apunta que antes de empezar a dibujar a los 'Vengadores' "ya leía la colección como fan, y hay semillas de lo que estoy dibujando desde el principio de la serie. Para incorporar cosas de rabiosa actualidad en una máquina tan complicada tardará tiempo en verse", sentencia el dibujante gaditano.

SUPERHÉROES CONTRA EL COVID

En cuanto a cómo la humanidad podrá vencer al COVID-19, ambos artistas lo tienen claro. Si hay algún superhéroe que pudiese ayudar al mundo a superar la crisis del coronavirus, serían las mayores mentes de Marvel. Los grandes pensadores de la ciencia, ya que la única solución al virus pasa por encontrar una vacuna cuanto antes.

"Yo creo que Mr. Fantástico", señala Garró en referencia al brillante científico Reed Richards. "Y diría más, Mr. Fantástico y Moon Girl, que es la chica más lista del Universo Marvel", sentencia el dibujante.

La historia de Natacha Bustos y Javier Garró, y otros relatos sobre el arte de crear comics recogidos en 'Marvel's 616' llegan a Disney+ este viernes 20 de noviembre.