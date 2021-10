Jodie Comer protagoniza 'El último duelo': "Las mujeres siguen luchando por la autonomía de sus cuerpos"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ridley Scott regresa a los cines con 'El último duelo', un filme ambientado en la Baja Edad Media francesa, que adapta la historia real de Marguerite de Carrouges, quien tras ser violada, tuvo que enfrentarse a un tortuoso proceso judicial para demostrar la veracidad de su acusación.

Un relato histórico que, a pesar de estar situado más de seis siglos atrás, continúa estando plenamente vigente, tal y como subrauaya su protagonista, Jodie Comer. "Las mujeres siguen luchando para tener autonomía sobre sus cuerpos", ha explicado la actriz británica en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha estado acompañada por el director de una película que llega este viernes 25 de octubre a los cines españoles.

"Si uno mira la historia y piensa en Marguerite, no se consideró que el crimen se hubiera cometido contra ella, sino contra su esposo", ha apuntado Comer, quien además ha señalado que la sociedad no ha cambiado el modo en que juzga a las mujeres tanto como debería. "Hemos avanzado mucho, pero aún queda bastante por mejorar y, aunque explorar historias como esta resulte incómodo, se ha hecho de un modo respetuoso y no creo que debamos huir de este tipo de relatos".

A pesar de su argumento, Scott ha negado que el filme esté influido por los movimientos que, desde hace años, reivindican el papel de la mujer en la industria cinematográfica y las empodera para denunciar situaciones de abuso. "Si se quiere decir que va del 'Metoo' también, vale, pero no la hicimos por ese motivo", zanja el cineasta.

El realizador de 'Gladiator' o 'Alien' ha hecho hincapié en que el filme solo adapta la novela homónima de Eric Jager, con un importante giro respecto al modo en que se narran los acontecimientos. "Tuvimos la gran idea de tomar un único suceso como eje de nuestra historia y contarlo desde el punto de vista de tres personajes diferentes, un poco como la película japonesa Rashomon", ha apuntado Scott.

Sin embargo, emular a Akira Kurosawa no ha sido tarea fácil. Tal y como confiesa Comer, interpretar tres visiones distintas de un mismo personaje ha sido todo un reto. "Como actor tienes que ser muy versátil, pero en algunas ocasiones podía resultar bastante confuso", ha explicado la actriz antes de añadir: "Ridley y yo hablábamos antes de cada escena, dejábamos claro qué necesitaba de mí en cada toma, fue una experiencia realmente única".

En una momento en que las salas aún luchan por recuperarse de los efectos que la pandemia ha tenido en su recaudación, 'El último duelo' llega de forma exclusiva a los cines. Sin embargo, y al contrario que otros de sus compañeros, como Christopher Nolan o Denis Villeneuve que se han posicionado en contra de los estrenos en plataformas de streaming, Scott no se cierra a esta posibilidad.

"Aunque eso es algo que deciden los estudios, si ha podido estrenarse en cines, también podría estrenarse en una plataforma", ha comentado el cineasta, que prefiere no mojarse demasiado al respecto: "No es algo que yo decida, ellos ven lo que quieren hacer".

'El último duelo', escrita por Matt Damon, Ben Affleck y Nicole Holofcener, cuenta con un reparto en el que, junto a Comer, estarán también Damon y Affleck, además de Adam Driver. Tras haber tenido una distribución escalonada en Estados Unidos y Europa, el filme llega finalmente a los cines españoles este viernes 29 de octubre.