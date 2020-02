Johnny Depp presenta en la Berlinale 'Minamata', dirigida por Andrew Levitas

Publicado 21/02/2020 16:47:26 CET

MADRID, 21 Feb. (DPA/EP) -

El Festival de Cine de Berlín acoge este viernes el estreno del filme 'Minamata', de Andrew Levitas, en la que Johnny Depp interpreta al fotógrafoestadounidense W. Eugene Smith, y además se proyectarán las primeras películas que compiten por el Oso de Oro.

El programa de la edición número 70 de la Berlinale comienza con el thriller psicológico 'The Intruder' ('El prófugo'), de la directora argentina Natalia Meta, y el drama artístico 'Hidden Away' ('Volevo nascondermi'), del cineasta italiano Giorgio Diritti. Asimismo, se presentará la nueva película de Pixar 'Onward: No half measures'.

La Berlinale es, junto a Cannes y Venecia, uno de los festivales decinemás importantes del mundo y durante sus 11 días se mostrarán alrededor de 340 películas.

El jurado, liderado por el británico Irons, decidirá quién se llevará el Oso de Oro a la mejor película, por el que compiten un total de 18 películas.

MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DEL ATAQUE

Durante la gala de inauguración este jueves se guardó un minuto de silencio en la sala por las víctimas del ataque perpetrado en la noche del miércoles en Hanau, en el estado federado de Hesse, en el que hubo numerosas víctimas.

La directora general de la Berlinales, Mariette Rissenbeek, se pronunció a favor de la tolerancia, el respeto, la apertura y la hospitalidad. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, con las familias de Hanau", señaló Rissenbeek.

La responsable de Cultura del Gobierno alemán, Monika Grütters, pidió que el festival también se considere una manifestación contra la exclusión y el racismo. "Nunca más la gente debe tener miedo de vivir en Alemania por su religión, su origen o el color de su piel", dijo. Asimismo, el alcalde de Berlín, Michael Müller, también se pronunció contra el racismo.

La gala de apertura fue moderada por el actor búlgaro-germano Samuel Finzi, quien dio la bienvenida a los invitados, a los "cineastas" y a los "desaparecidos de los videoclubes". También habló de su infancia en Bulgaria imprimiéndole otro toque político al evento.