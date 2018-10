Jonathan Nolan: "Tendremos suerte si el futuro se parece a Westworld"

Actualizado 16/06/2018 10:58:11 CET

"No deberíamos temer a la inteligencia artificial; deberíamos tener miedo de la estupidez artificial". Esas fueron las declaraciones de Jonathan Nolan, uno de los creadores de Westworld al abordar el tema del futuro de la IA durante su visita a la E3 2018.

En el seno de la Electronic Entertainment Expo, tanto Lisa Joy -cocreadora de la serie- como el propio Jonathan discutieron sobre la influencia de los videojuegos en la popular serie de HBO y los posibles peligros del desarrollo y perfeccionamiento de la inteligencia artificial.

Nolan, quien reconoció que creció jugando a videojuegos, explicó que aunque la película original de Westworld (1973) escrita y dirigida por Michael Crichton precedió a la industria moderna de los videojuegos, "lo increíble de esa cinta es cuánto [Crichton] intuyó sobre cómo funcionarían los videojuegos". Nolan aseguró que siempre había querido guionizar un videojuego, pero que "nunca había caído en lo frustrante que sería escribir una narración en la que el único rol que no se puede escribir sea el protagonista".

Parte de lo que Westworld pretende explorar, explicó la pareja, es cómo nuestras percepciones de la moralidad y la ficción cambiarán a medida que las experiencias de juego y la inteligencia artificial se vuelvan más realistas. "No sé si los humanos somos tan complejos como creemos que somos", afirmó Joy. "Creo que somos susceptibles de manipular psicológicamente... Es fácil tomar información recopilada en masa y analizarla de manera que permita que los aspectos más nefastos del tribalismo derroten la comprensión de los puntos comunes y los matices del discurso".

En cuanto al auge de las máquinas inteligentes y los posibles riesgos que estos avances podrían conllevar, Nolan detalló que "estamos muy lejos de lo que muestra el show. No creo que el futuro se parezca a Westworld, pero creo que tendremos suerte si el futuro se parece a Westworld".

"Nos dirigimos a la brecha en la que hemos permitido que la inteligencia algorítmica impulse cada vez más nuestras experiencias y nuestras vidas", continuó el cocreador de la serie. "Los datos están comenzando a tomar el control. Pero los datos no tienen ninguna conciencia... Hablamos mucho sobre inteligencia artificial pero no hablamos mucho sobre moral artificial o cordura artificial, que creo que es algo que debería preocuparnos un poco más... No deberíamos temer a la inteligencia artificial; deberíamos tenerle miedo a la estupidez artificial".