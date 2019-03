Jordan Peele dirige 'Nosotros': "Me obligo a no tapar mis propios demonios"

Actualizado 22/03/2019 17:28:54 CET

LOS ÁNGELES, 22 Mar. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

Jordan Peele ganó el año pasado el Oscar a Mejor Guión Original con el libreto de 'Déjame salir', y ahora vuelve a sorprender al público 'Nosotros' otro thriller psicológico que llega a los cines este viernes 22 de marzo.

Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss y Winston Duke protagonizan un filme que relata la historia de una familia que durante sus vacaciones de verano deberá enfrentarse a un terror difícil de explicar o imaginar.

¿Cómo compararías 'Déjame salir', tu anterior película, con 'Nosotros'?

'Déjame salir' trataba temas que no se suelen discutir, y algo parecido pasa con 'Nosotros'. Creo que nos encontramos en un momento en el que echamos la culpa de nuestros problemas a otros, que se convierten en el enemigo. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos un examen de conciencia y valoráramos nuestra propia culpa? Igual tocaríamos una parte de nuestro ser que mantenemos reprimida. En Estados Unidos nosotros mismos podemos ser a veces nuestros peores enemigos.

¿Has hecho ese examen de conciencia al que haces referencia?

Sí, y me he preguntado a mí mismo por mi parte de culpa, ya que a veces creo que cometo el error de no valorar la suerte que tengo. Cuando estamos en grupo las personas somos capaces de hacer grandes cosas, pero también de cometer atrocidades.

Y lo muestras en este filme que navega entre distintos géneros: drama, comedia, terror...

Más que centrarme en un género busco autenticidad. Y es que la vida real toca todos los géneros. De hecho, podemos estar aterrorizados, y después al rato nos reírnos. Intento traer un estilo de horror absurdo a la realidad que nos rodea.

¿Qué ha supuesto 'Nosotros' para una actriz del talento de Lupita Nyong'o, que protagoniza la cinta?

Para empezar tengo que explicar que este proyecto ha sido una de las cosas más difíciles que ha hecho como actriz. Es una maestra de su arte y una persona que se toma muy en serio la preparación del rol. Tuvo que ir a un lugar muy profundo para dar vida a estas dos mujeres, que son diferentes pero iguales al mismo tiempo. Lupita lo da todo...

¿Tenemos todos un lado oscuro que contrasta con otro más luminoso?

Creo que sí. Mi lado oscuro se manifiesta en mi trabajo cuando disfruto poniendo a los espectadores en una situación incómoda, aunque por otro lado creo que desde un punto de vista positivo les ayudo a empatizar consigo mismos. Así que me encuentro en un lugar gris en el que me obligo a no tapar mis propios demonios.

¿Qué papel juega la comedia en tu cine?

Es importante porque ayuda a los espectadores a respirar en medio de toda la tensión. Al final hace que todo sea más real.

¿Y qué te asusta en la vida real?

Las cucarachas, a las que hago referencia en esta película, y la idea de estar a oscuras en aguas profundas. Me imagino que eso tiene que ver con el miedo universal que tenemos a lo desconocido.