José Mota dirige 'Arriba Tutto': "El mayor error es autocensurarse. La libertad es consustancial a la comedia"

Archivo - El humor es el arma más poderosa en el tráiler de Arriba Tutto, la ópera prima de José Mota - ACONTRAFILMS - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El humorista José Mota defiende la libertad creativa y reivindica el humor como herramienta para combatir la crispación, la polarización y el odio con su debut como director de cine en 'Arriba Tutto', con la que narra la historia de un hombre amargado en tiempos de guerra que recupera la ilusión a través de la comedia.

"Cuando tengo la tentación de eso (autocensura) recuerdo que la libertad es consustancial a la comedia. Tener autocensura sería el mayor error posible porque sería reconocer que estás navegando en el miedo y el miedo y el humor no se llevan bien", ha asegurado José Mota en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines este jueves de 'Arriba Tutto'.

Mota ha defendido que la comedia "tiene mucho que decir frente a la crispación, a la polarización, al odio y al ruido" que hay en la sociedad, si bien matiza que es un fenómeno "que no solo pasa en España sino en el mundo entero". El ahora cineasta reivindica la comedia como "una herramienta muy poderosa" y "el camino más corto entre dos personas".

El director considera que el humor puede contribuir a unir a una sociedad enfrentada y llega a comparar su capacidad de cohesión con la de la política. "¿Qué ha hecho más por la sociedad vasca y por el resto de España? ¿Qué ha hecho más, la política o el humor? Pues yo te diría que el humor", afirma.

En este sentido, pone como ejemplo la película 'Ocho apellidos vascos', que, a su juicio, "ha hecho más por la unión del País Vasco y el resto de España que toda la política". También recuerda los monólogos de Gila, que conseguían reunir ante la televisión a personas de las dos Españas. "Cuando yo era niño y Gila contaba sus monólogos, quienes escuchaban esos monólogos eran dos Españas, pero en ese momento era una sola", señala.

Por otro lado, José Mota rechaza que el humor haya perdido su capacidad de unir a la sociedad pese a que también pueda utilizarse para atacar al adversario. "Yo quiero pensar, y creo de verdad, que el humor es un arma que sirve para unir y que siempre se termina abriendo paso en medio de la selva de la crispación y de todo lo que agrede", sostiene. "Sin humor no se puede vivir", añade.

Sobre la libertad creativa en sus especiales de Nochevieja en los que ha representado a los principales políticos de las formaciones con representación en el Congreso, Mota asegura que nunca ha sentido miedo a posibles represalias por su trabajo. "Yo he trabajado con unos y con otros desde la tranquilidad absoluta de hacer mi trabajo siempre", afirma.

El cómico, que prepara también el especial de Nochevieja de 2026 de Televisión Española, adelanta que este año estará centrado en los problemas sociales que afectan a la ciudadanía, con especial atención a la vivienda, el paro y los salarios, cuestiones que merecen "poner la lupa ahí directamente". "Aunque dejaremos margen para lo que pueda ocurrir", agrega en relación a las elecciones del 29 de noviembre.

"UNA NARIZ DE PAYASO PLANTÁNDOLE CARA A TODO ESO"

'Arriba Tutto' nace, según explica su director, de la necesidad de contar una historia y de rendir homenaje a los cómicos de antaño que recorrían los pueblos en carromatos llevando sus espectáculos. "La película pretende ser un homenaje a esos cómicos de antaño que iban en carromatos y repartiendo ilusión por los pueblos", señala.

El cineasta define el filme como "un niño que le cuenta un cuento a un adulto", una fábula con sentido en el contexto actual. "Yo creo que 'Arriba Tutto' es una nariz de payaso plantándole cara a todo, con la herramienta del humor", resume.

Tras casi cuatro décadas de trayectoria televisiva, Mota asegura que afrontar su primera película como director ha sido una experiencia marcada por la pasión y el desafío. "Me apasionaba tanto la historia que tenía la propuesta que, cuando tienes tanta pasión por algo y crees tanto en algo, es verdad que no dejas demasiado hueco al miedo", explica.

El cómico, que comenzó su trayectoria televisiva en 1989 con el programa 'Pero esto qué es', afirma que ha vivido el salto a la dirección "desde el disfrute más absoluto y reto". En este proceso destaca el trabajo junto al director de fotografía Kiko de la Rica y reivindica su experiencia previa en los especiales de Nochevieja, que le ha permitido familiarizarse con los recursos y las exigencias del lenguaje cinematográfico.

"Yo llevo muchísimo tiempo haciendo fines de año y eso me ha permitido tutear con el cine y estar mano a mano proponiendo la estética de un montón de relatos", explica. Asimismo, defiende la ficción televisiva frente a quienes la consideran inferior al cine: "Hay series hoy en televisión y en plataformas que superan la calidad cinematográfica de muchas películas".