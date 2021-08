José Mota y Pepe Viyuela reivindican con 'García y Garcia' la comedia como "el mejor compañero para volver al cine"

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

'García y García', la nueva película de Ana Murugarren, llega a salas de cine este viernes 27 de agosto. Una nueva apuesta por el humor protagonizada por Pepe Viyuela y José Mota, que viene dispuesta a replicar el éxito en taquilla de títulos recientes como 'A todo tren: Destino Asturias', 'Operación Camarón' o 'Descarrilados'. "La comedia es el mejor compañero para volver a los cines", proclama Mota.

'García y García' narra cómo Hispavia, una aerolínea low-cost de poca monta, se encuentra en graves dificultades financieras y técnicas. En un intento desesperado por salvar la empresa, los ejecutivos deciden contratar tanto a un consultor profesional de aerolíneas como a un experto mecánico. Solo hay un problema, ambos se llaman Javier García y la compañía los confunden, lo que provoca que el consultor termine de mecánico y el operario tenga que ejercer de asesor. Una confusión de inesperadas consecuencias.

Con un guion escrito por Murugarren y Ana Galán, basado en una idea de los productores de Carlos Lamela y Joaquín Trincado, 'García y García' busca narrar cierta crítica social envuelta en altas dosis de comedia. "La virtud de la comedia es que se pueden denunciar cosas de forma muy crítica. Aunque el golpe sea duro, el humor hace que sea con guante de seda. La comedia es capaz de llegar a lugares que para otro género sería más incómodo", explica Mota en una entrevista para Europa Press.

"La comedia aligera la pesadumbre del drama, de la vida real. Vivimos rodeados de problemas y agobios. Cuando el humor pone el acento en estas problemáticas, lo podemos ver desde fuera y se hace menos pesado", añade Pepe Viyuela, quien destaca que, finalmente, la comedia es saber reírse de uno mismo. "Al final, todos tenemos nuestros defectos, todos nos equivocamos, cometemos errores, somos vulnerables", argumenta.

El filme también expone cuáles pueden ser los límites del humor en la sociedad actual, en la que están presentes las redes sociales. "Vivimos una época en la que la comedia atraviesa caminos más estrechos. [Con las redes sociales] hay dificultades, pero también pienso que termina abriéndose camino, porque es imposible ponerle puertas al campo. La comedia es inherente al ser humano, tenemos que tener humor en nuestras vidas", manifiesta Mota, quien señala que "no hay que tener miedo" al humor.

"OJALÁ VEAMOS MÁS COMEDIAS DIRIGIDAS POR MUJERES"

"Históricamente, los cómicos han recibido toques de censura. Siempre ha habido alguien que te ha dicho: esto no lo digas, no toques estos temas, eso no se dice. Pero la comedia es imparable, no puedes contener el humor. [...] Las redes sociales son un lugar donde se te machaca mucho por haber hecho un chiste, creo que Twitter es una de las más incómodas", expone Viyuela.

'García y García', además, visibiliza a las mujeres cineastas en comedia, al ser un proyecto dirigido y escrito por mujeres. "Ojalá veamos muchas más. Aún cuesta ver a directoras en películas de alto presupuesto. El sexo masculino ha estado demasiado representado no solo en la comedia o el cine, sino en todos los ámbitos. Falta que haya más mujeres en puestos de decisión, que son aún un territorio muy masculino. Confío en que las cosas sigan cambiando", comparte Murugarren, la cual afirma que, como realizadora, se siente "a gusto con todos los géneros". "Ahora he hecho comedia, pero no me importaría hacer un drama u otro", señala la directora de 'Tres mentiras' y 'La higuera de los bastardos'.

'García y García' une, por primera vez, a Mota y Viyuela en la gran pantalla. Junto con el tándem de cómicos, completan el reparto Carlos Areces, Eva Ugarte, Jordi Sánchez, Ricardo Castella, Antonio Resines, Naiara Arnedo, Mikel Losada, Ramón Barea, Goizalde Núñez y debutan en el cine Martita de Graná y la youtuber Alexity.

