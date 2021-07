José Velasco, creador de 'El Cid': "Ruy fue símbolo de democracia y progresía y también de lo contrario"

La serie protagonizada por Jaime Lorente regresa con su segunda temporada el 16 de julio a Amazon Prime Video

'El Cid', la serie protagonizada por Jaime Lorente y primera producción española original de Amazon Prime Video, regresa con su segunda temporada. Cinco nuevos capítulos que estarán disponibles en el servicio de streaming a partir de este viernes 16 de julio y que ahondarán en los años de juventud de una figura cuya verdadera dimensión, según el creador de la serie, José Velasco, aún es desconocida para la mayoría del público.

"Hay héroes europeos que son más conocidos, como el propio Rey Arturo, que, en primer lugar no son reales y en segundo... no le llegan a nuestro Cid ni a la suela de los zapatos en cuanto a capacidad de generar aventuras", afirma Velasco en una entrevista concedida a Europa Press en la que lamenta que, a raíz del estreno de la primera temporada que vio la luz en diciembre del pasado año, la figura de Rodrigo Díaz de Vivar fuera de nuevo "politizada" y usada como arma arrojadiza desde uno y otro lado.

En este sentido, Velasco confiesa que, tras la polémica desatada en redes sociales, realizaron "un pequeño estudio" en el que, asegura, se reflejó que "curiosamente todas las opiniones negativas sobre la serie tenían un componente político". "Ninguna criticaba o hablaba de la propia serie. El señor que opinaba sobre la serie, no está opinando realmente sobre ella... opina sobre una especie de estado de ánimo", señala.

"Es una pena que pase eso, que uno de los personajes más importantes de la historia de España haya sido politizado... en la Guerra Civil en un sentido, y posteriormente en otro", lamenta Velasco que también matiza que "realmente eso dice mucho del personaje" y de su verdadera magnitud. "Si todos han sido capaces de sentirse identificados desde cualquier ideología con el Cid, es porque merece la atención de toda la gente, piense como piense".

En este sentido, el creador de la serie señala que "deberíamos hacer eso que sí hacen en otros países" y "sentirnos orgullosos" al encontrar "inspiración" en aquellas figuras que "habiendo nacido y vivido en el territorio en el que nosotros estamos, que ahora se llama España pero que entonces ni siquiera se llamaba así, han hecho algo interesante e importante".

"Y el Cid fue un personaje muy interesante de la historia de España en muchos sentidos. Fue símbolo de la democracia y la progresía y también fue símbolo de lo contrario", proclama Velasco que anima a todos a acercarse a la serie de Amazon para "conocer mejor" a una figura compleja y con diferentes capas en las que se irá adentrando esta segunda temporada.

ADIÓS AL "CID ADOLESCENTE"

Cinco nuevos capítulos en los que, adelanta su creador, la serie "madura y crece" de la mano de la evolución de su protagonista y del resto de personajes que, tras la muerte del Rey y la división del reino, están inmersos una escalada de tensión la que "lo que eran pequeñas rivalidades juveniles se convierten en odios viscerales fratricidas".

Así, ese "Cid adolescente" de la primera temporada "da un salto cuántico" en los nuevos capítulos al verse inmerso "en mitad de toda la tormenta" sucesoria desatada tras la muerte de Fernando I. "Comienza la parte más dramática de la vida de 'Ruy', que se enfrenta a muchos dilemas. También en lo personal, ya que encuentra el amor en Amina, pero también en Jimena... así que su reino emocional está también partido en dos", señala Velasco.

Ese salto, en el que el protagonista "deja atrás su mundo adolescente", mostrará a los espectadores a un 'Ruy' "muy diferente", adelanta Jaime Lorente. "Descubrimos a un hombre que debe tomar una serie de decisiones muy complicadas y en un ser muy introspectivo, un hombre con mucho dolor interno y que poco a poco se va convirtiendo en el caballero que todos conocemos", señala el protagonista que además subraya que la segunda temporada "está contada muy a través de los ojos de 'Ruy'".

Y es que, a medida la lucha entre los hijos del fallecido de Rey se intensifica y que su figura va ganando peso tras sus hazañas en el campo de batalla y su ascendencia entre los hombres del ejercito, 'Ruy' se convierte en un aliado codiciado por unos y por otros. "Va a estar en el centro de todo lo que está pasando en palacio y veremos cómo vive esos conflictos y cómo le afectan", avanza Lorente que espera que el estreno de esta segunda temporada no se vea empañada por polémicas de otra naturaleza y solo se valore la propia serie por su factura. "No me quiero meter en nada político, de verdad", zanja.

"Más allá de polémicas, lo que importa de una serie es su calidad, cómo está escrita, cómo actúan los actores y cómo está realizada", sostiene María José Rodríguez, máxima responsable de contenido original de Amazon España que asegura que 'El Cid' es una producción que "tiene en su ADN todo lo que buscan los originales de Amazon Prime Video". "Tiene ambición, historias que enganchan y emocionan y además es una serie muy entretenida, que es principalmente lo que buscamos, entretener. Estamos muy satisfechos con el resultado", concluye.