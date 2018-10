Kevin Spacey repetirá como Lex Luthor en la secuela de 'Superman Returns'

Actualizado 31/03/2008 20:27:23 CET

LOS ANGELES, 31 Mar. (OTR/PRESS) -

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la secuela de 'Superman Returns'. Un film que, parece, llevará por título 'Superman: Man of Steel' ('Superman: El hombre de acero') y en el que además de su director Bryan Singer también repetirá al menos uno de sus protagonistas, Kevin Spacey que volverá a dar vida al villano Lex Luthor.

"Creo que ya han comenzado las negociaciones y, en realidad, estoy totalmente decidido a firmar para hacerlo", afirma el oscarizado actor en declaraciones a 'Monsters & Critics' recogidas por otr/press en las que asegura que si el proyecto finalmente "sigue adelante y todavía me quieren en él, seguro que allí estaré".

Spacey reconoció que el de Luthor, al que anteriormente dio vida Gene Hackman, es un personaje que siempre le ha entusiasmado y que otro de los motivos por los que aceptó protagonizar 'Superman Returns' fue por volver a trabajar otra vez con Bryan Singer, un director con quién coincidiendo en 1995 en 'Sospechosos Habituales' y al que califica de "un genio absoluto".

"Absolutamente me gustó esto. Uno de los motivos que contraté para hacerlo era porque quise trabajar con Bryan Singer otra vez, con quién trabajé sobre ' los Sospechosos Habituales en 1995, porque pienso que él es un genio absoluto". Ahora que su idolatrado Singer ya ha confirmado que dirigirá la secuela, con la que intentará cosechar el éxito que no logró con 'Superman Returns', Spacey se sube al carro de una secuela que, según ha prometido el cineasta neoyorquino, será más trepidante y tendrá mucha más acción que la primera entrega. El estreno de 'Superman: Man of Steel' está previsto para el verano de 2009.