Kiarostami: "Me encantan las películas que hacen que llame a mi madre al salir del cine"

El cineasta iraní Abbas Kiarostami ha asegurado sobre sus gustos cinematográficos este jueves en rueda de prensa en Barcelona: "Me encantan los filmes que al salir del cine me dan ganas de llamar a mi madre".

El director ha explicado que algunas películas dan esta sensación y otras, simplemente ninguna, por lo que es defensor de las películas que "producen buenas sensaciones de la vida o reconcilian a uno consigo mismo".

"Me gustan las películas que dan informaciones que antes no tenía, relacionadas conmigo o con otras personas del mundo", ha dicho el director, remarcando que le gustan especialmente aquellas que, pasados los días, siguen vigentes en su mente.

UN TALLER CREATIVO

Kiarostami se encuentra en Barcelona para presentar una retrospectiva de su obra realizada entre 1987 y 2012 en la Filmoteca de Barcelona y también para dirigir el taller de creación cinematográfica de Black Factory Cinema 'Filmando en Barcelona con Abbas Kiarostami', el primer taller de éste en Catalunya.

Preguntado sobre si el cine es arte, ha considerado que depende, y que sí lo ha sido durante años hasta que el mercado ha impuesto sus reglas y se ha perdido "la realidad del cine" con emociones falsas.

"Un cineasta americano me dijo: 'Las obras que hago no son mis obras, hacen los casting otras personas, otros escriben el guión. Yo superviso. La película no es mía", ha relatado Kiarostami".

A su juicio, en estas películas se están perdiendo las huellas del director, e incluso ha dicho sobre su asistencia al cine que es "muy arriesgado" comprar una entrada y ver una película que no te gusta.

Kiarostami ha lamentado la creencia de que los cortometrajes son "un peldaño" previo a hacer películas, y ha defendido el género asegurando que son obras perfectas y completas, y que él mismo está realizando diversos cortos en Irán, que quizás algún día junte para mostrarlos como un conjunto de obras.

DEMASIADA TEORÍA

"Estoy en estos talleres para recuperar mi coraje fuera del cine profesional", ha comentado el cineasta sobre su labor educativa en estas 'master class'.

Ha avanzado que se trata de un taller eminentemente práctico: "He visto en mi país que los estudiantes aprenden mucha teoría, y es una época en la que no saben qué hacer y no tienen el valor de lanzarse".

A su juicio, otro problema es que en la enseñanza de cine los profesores suelen pecar de explicar solamente lo que a ellos les gusta, dejando una educación "estancada", que no da libertad a los alumnos, por lo que en sus talleres trata de respetar el gusto y la personalidad de cada uno de ellos.

"Estoy profundamente convencido de que no se puede enseñar o aprender cine, sino que hay que hacerlo", ha sostenido el cineasta, que ha comparado su presencia en el taller con un hilo del rosario, del que los alumnos son las piezas.

Para él, en unos cuatro meses se pueden aprender las técnicas de hacer cine, pero lo más importante es que cada futuro cineasta pueda enseñar su mirada del mundo a los demás.

Así, a lo largo de estos 10 días los alumnos gestarán un cortometraje cada uno Estoy con los alumnos para volver a la épocas en la que era estudiante de arte, para experimentarlo y disfrutar".

El cineasta estuvo hace nueve años en una exposición en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), y ha anunciado que ahora trabaja en un proyecto cinematográfico en chino con un equipo chino.