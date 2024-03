Leo Harlem, contra la cultura de la cancelación, la IA y las redes:"Gates, Zuckerberg y Musk son una panda de imbéciles"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Leo Harlem regresa a la gran pantalla con 'La familia Benetón', su nueva comedia familiar que llega a los cines este viernes 22 de marzo. A pesar de dirigirse a todos los públicos, y no solo a los de su generación, el cómico reconoce que no está integrado en el mundo digital y de las nuevas tecnologías. De hecho, asegura sentir un gran rechazo hacia los avances más recientes. "Bill Gates, Mark Zuckerberg y Elon Musk son la Santísima Trinidad del dolor. Una panda de imbéciles", expresa.

En una entrevista concedida a Europa Press, Harlem ha manifestado su preocupación por la deriva de la sociedad actual a través de la digitalización. "Soy una persona que siempre ha sentido una profunda aversión hacia el mundo digital. Me parece que es algo insano, que atenta claramente contra la estructura básica del ser humano. Porque el ser humano es analógico y fisiológico y esto ha pervertido toda la situación", lamenta.

"Ha cambiado el descanso, los horarios, la ansiedad... Nos está convirtiendo en auténticos esclavos, no lo dominamos", incide. "Ahora mismo, de los delitos que se cometen en el mundo, el 99% tienen su base en el mundo digital. Eso genera desconfianza y desafección", añade, poniendo su foco también en los recientes avances en Inteligencia Artificial.

"No se necesita. Hemos vivido sin Inteligencia Artificial y sin mundo digital hasta el año ochenta y pico y no ha pasado nada, pero ahora están pasando cosas muy graves porque esto nos desborda", insiste Harlem, que además pide un mayor control y seguridad en los entornos de las redes sociales. "En primer lugar, hay que tener un carnet de identidad digital. Tú no puedes crearte 10 identidades falsas y opinar de todo", ejemplifica.

"Hay que tener un carnet de identidad digital y ser responsable de lo que dices y lo que haces. Pero claro, vivimos en este mundo donde todo es falsedad. La gente suplanta identidades, hacen estafas... ¿Para qué se está utilizando sobre todo lo digital? Para hacer el cabrón", asevera el cómico. "Que tengas una radiografía más fiable o tengas un buen TAC, eso es espectacular. Pero lo que estamos viendo es que lo utiliza un chaval que puede poner a sus compañeras de clase en pelotas y las cuelga en una página. ¿Para qué queremos esto? ¿Qué aporta esto al ser humano?", se cuestiona.

"Te dirán: 'No son todos'. Es que con que haya uno que joda la promoción de una clase, que ya queden marcados, ya está hecho el daño, es irreparable. Y eso queda en ese mundo. Es muy complicado, pero yo estoy totalmente en contra", sentencia. "La tecnología, la Inteligencia Artificial, para todo lo que es un beneficio está muy bien. Anda que no se ha hecho un montón por el sector de la discapacidad. Ayuda y mejora nuestro día a día", matiza El Langui, que coprotagoniza 'La familia Benetón'. "Pero yo me acerco y me postuló a la parte de Leo mucho más", acepta el actor y rapero.

El director de la película, Joaquín Mazón, tampoco cree que la Inteligencia Artificial pueda llegar a dominar sectores artísticos como el cine. "Supongo que será una herramienta que para algunas cosas nos servirá y para otras no, pero la mano del ser humano es la que marca la diferencia", resume. "La Inteligencia Artificial puede ayudarnos a evolucionar, pero siempre hay que tener equilibrio. No puedes no utilizar un actor porque es un trabajo que tiene un sentimiento que la IA no tiene. Eso es algo que nosotros podemos aportar y que ellos no pueden", se une el joven actor Alí Dia.

"Es mucho mejor un corazón humano. Que sí, que tú le preguntas a la IA: 'Dime cosas para aportar para la película'. Y te lo hace en un pispás, pero yo creo que es mucho mejor preguntárselo a los compañeros porque ellos sí que tienen ideas de verdad, ya que tienen experiencia, porque son humanos y pueden saber cómo otra gente va a reaccionar", señala también Gala Bichir, de 12 años.

ESTEREOTIPOS PARA "APRENDER A ACEPTAR LA DIFERENCIA"

'La familia Benetón' hace humor a través de estereotipos de personajes de diferentes razas y culturas, vistos desde la perspectiva de Toni (Harlem), un hombre con un pensamiento anclado en el pasado. Por ello, el equipo defiende que la intención de la película es buena. "Lo que hacen los niños es enseñarle a abrir la mente y aceptar la diferencia", sugiere Mazón. "Enseña que aunque seas de diferentes países, no te tienen que tratar diferente, te tienen que tratar como los demás", reflexiona la pequeña Melin Chen.

A ese respecto, Harlem y el Langui aseguran que no les preocupa que alguien pueda sentirse ofendido por el humor de la cinta o algunos de los chistes concretos. "Alguien se ofenderá porque siempre va a haber alguien que está con el móvil para decir algo. Que lo haga, está en su derecho de quejarse, pero trascenderá lo que trascenderá. Porque luego si el mensaje le parece positivo al 99% de la gente, pues seguirá para adelante. No creo que haya mucho problema, no hay que hacer mucha sangre en estas cosas porque se hace todo con buena voluntad, con buena fe", expresa Harlem.

"Ahora hay gente que se puede sentir ofendida. Lo entiendo perfectamente, lo respeto, pero las personas que piensen que solo tienen ellas la razón tendrían que hacérselo mirar", concluye el cómico, que achaca la conocida como cultura de la cancelación, de nuevo, a las redes sociales porque antes "la opinión de las personas se quedaba a un ambiente de 2 metros". 'La familia Benetón' se estrena en cines este viernes 22 de marzo.