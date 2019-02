Liam Neeson: "Vagué por las calles con una porra esperando a un 'negro cabrón' para poder matarlo"

Actualizado 04/02/2019 18:31:13 CET

MADRID, 4 Feb. (EDIZIONES) -

El actor Liam Neeson ha revelado una dura confesión relacionada con su pasado. Hace varios años, el protagonista de la saga 'Venganza' estuvo varios días caminando por las calles con una porra buscando a un hombre negro para matarlo a golpes después de que una amiga suya fuera violada.

En una entrevista para el diario británico The Independent con motivo del estreno de su nueva película, el thriller de acción 'Venganza bajo cero' (Cold Pursuit), Neeson recordó este tormentoso capítulo de su vida, admitiendo que, actualmente, se siente "avergonzado" del "horrible" comportamiento que tuvo en el pasado después de que, al regresar de un viaje, conociera la agresión sexual que había sufrido una amiga cercana.

"Ella supo manejar lo que ocurrió, la violación, de una forma extraordinaria. Sin embargo, mi primera reacción fue preguntarle quién era y me comentó que no lo sabía. Le pregunté cómo era y solo pudo decirme que fue un hombre de raza negra", declaró el actor.

Es, entonces, cuando el protagonista de 'La lista de Schindler' confiesa cuál fue su lamentable reacción. "Estuve caminando por las calles con una porra, esperando a que alguien se me acercara, me avergüenza decirlo. Estuve haciéndolo, quizás, durante una semana. Estuve esperando a que un 'negro cabrón' saliese de un pub, me echase una mirada para... ¿sabes? Poder matarlo", comentó.

Neeson también revela que le llevó varios días procesar lo que había sucedido. "Fue horrible, terrible, cuando recuerdo cómo reaccioné", comenta el actor, declarando también que, hasta el momento, "nunca" lo había reconocido en público. "Fue espantoso, pero aprendí una lección sobre lo que sucedió. Pensé: ¡Pero qué diablos estoy haciendo!", confiesa.

"Entiendo la necesidad de venganza, pero eso solo contribuye a que haya más venganza, más asesinatos, más odio", confesó Neeson, para después seguir refiriéndose a la película que promocionaba.

'Venganza bajo cero', remake del thriller noruego 'Uno tras otro', que dirige el mismo director, Hans Petter Moland, narra cómo un hombre, Nels Coxman, decide tomarse la justicia por su mano después de que su hijo fuese asesinado por una banda de narcotraficantes. El filme tiene previsto su estreno en España el 1 de mayo, de la mano de la distribuidora A Contracorriente Films.