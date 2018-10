Louis Garrel presenta 'Un hombre fiel': "Es divertido ver a mujeres que te tratan como hombre objeto"

Actualizado 22/09/2018 13:16:04 CET

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco) -

El actor y director Louis Garrel ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián su película dentro de la sección oficial 'Un hombre fiel', en la que Laetitia Casta y Lily-Rose Depp manejan a su personaje "como un hombre objeto".

"Son dos mujeres que controlan el juego y al final uno acaba de hombre objeto, y eso es divertido. Las mujeres deciden todo en la película, llevan a mi personaje como un balón de fútbol o un globo, conozco ese sentimiento: no tomar decisiones y dejarse llevar es una fantasía en mi vida", ha señalado el cineasta en rueda de prensa.

Garrel ha trabajado en el guión junto a Jean-Claude Carrière --mítico colaborador de Luis Buñuel en algunas de sus obras principales-- y ha contado para los personajes con su pareja Laetitia Casta y Lily-Rose Depp, hija del actor Johny Depp. 'Un hombre fiel' es una comedia dramática que narra el reencuentro de una pareja tras ocho años de separación y el enredo que surge al entrar una tercera persona cercana a ambos.

"No es una película que se pueda definir con un género, es comedia pero también drama, puede ser un 'thriller' y una de suspense...No me gusta definir el trabajo, como tampoco que una persona se defina en general: uno no es solo alguien amable o alguien feliz", ha señalado Garrel. Carrière ha añadido con humor que se trata de "una comedia que da miedo".

El trabajo de Garrel (hijo del director Philippe) y Carrière ha sido el de "una buena pareja", aunque con sus diferencias en la escritura del guión. "A veces soy más sentimental que él, es muy duro, pero eso no es malo. Odia los melodramas en el cine y a mi me encantan; aunque hubo tensión en la escritura al final llegábamos a un acuerdo", ha señalado Garrel.

"Cumplí 87 años hace dos días, he trabajado con su padre antes de trabajar con él y es una manera de acercarnos y trabajar como tres generaciones, olvidándonos de nuestra diferencia de edad. ¿Cómo es posible unir dos experiencias tan diversas?" ha cuestionado Carrière, quien reconoce que en todos sus trabajos "hay marcas de los directores con los que he colaborado: Tatí, Buñuel..."

En cualquier caso, el guionista francés ha señalado que, a pesar de haber escrito más de cien guiones, "cualquier película siempre es una nueva". "No estoy tratando de copiar ni de rehacer una película que ya haya escrito antes: por ejemplo, aquí ha sido la primera vez que he utilizado la voz en off, y no solo en uno, sino en tres personajes", ha afirmado Carrière.

Garrel reconoce que muchas personas le han preguntado sobre el rol de algunos personajes e incluso sobre la decisión de que la pareja de uno de los personajes ni siquiera salga en pantalla. "Hay muchos problemas no resueltos y cada uno puede tener sus propias teorías", ha señalado, para ironizar sobre la paternidad, uno de los temas colaterales de la película.

"Cuando estaba escribiendo el guión, pregunté a médicos y me dijeron que en el 25% de las familias, el tercer hijo nunca es hijo del padre biólogico que tu crees. Es una tragedia en Francia, pero imagino que en España también", ha comentado con humor.

Rodada en apenas cuatro semanas, Garrel defiende este tipo de películas también de corta duración. "Estoy muy orgulloso de ello, pero todavía no he llegado al nivel de Godard, que las hacía en once días y es un cineasta muy bueno", ha señalado.