Luca Guadagnino da algunas pistas de la secuela de Call Me by Your Name

Actualizado 07/03/2018 19:28:04 CET

MADRID, 7 Mar. (EDIZIONES) -

A estas alturas, pocos serán los cinéfilos que todavía no hayan disfrutado con la deliciosa historia de amor entre Elio y Oliver en Call Me by Your Name. La película dirigida por Luca Guadagnino recibió el Oscar a Mejor guion adaptado gracias al trabajo del ilustre James Ivory. Pero antes de este éxito ya había confirmado que tendrá una secuela. Ahora, su director ha dado cuenta de más detalles sobre el proyecto.

"Ya estoy concibiendo la historia con André Aciman (autor del libro en el que se basa la película), y va a suceder cinco o seis años después. Va a ser una película nueva, un tono diferente... Ellos van a dar la vuelta al mundo", reconoció Guadagnino sobre la segunda parte. Haciendo caso a sus indicaciones, la secuela tendrá lugar sobre el año 1989 y el director apuntó que "se verá bastante la Costa Este de América".

Desafortunadamente, el guionista James Ivory, que el pasado domingo se convirtió en el ganador de un Oscar más veterano de la historia a sus 89 años, no volverá a trabajar en la secuela. Sin embargo, se espera que tanto Armie Hammer como Timothée Chalamet, quien estuvo nominado a Mejor actor en los premios de la Academia, sí formen parte del elenco dando vida a sus ya inolvidables Oliver y Elio.

"Lo pasamos muy bien durante el rodaje. Fue maravilloso, porque era realmente como una familia, una gran familia unida para vacaciones largas. Fue grandioso", confesó Luca Guadagnino acerca de los meses de producción, seguro de que el regreso a las grabaciones de cara a la secuela será igual de emocionante y agradable.

A pesar de su gran aceptación entre la crítica y los espectadores -cuenta con una aprobación del 96% en la web Rotten Tomatoes-, la cinta dirigida por Luca Guadagnino solo ha recaudado 32 millones de dólares en todo el mundo. Ahora solo queda por desvelar las fechas de inicio de la producción de Call me by your name 2, que también espera título oficial.