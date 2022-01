'Madres paralelas' de Almodóvar, nominada al César a la mejor película extranjera

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

'Madres paralelas', el filme de Pedro Almodóvar, está entre las nominadas al César a la mejor película extranjera, según ha anunciado este miércoles la Academia de las Artes y las Técnicas Cinematográficas francesa.

El filme del cineasta manchego competirá con 'Drive my car', del japonés Ryusuke Hamaguchi; 'Compartimento Nº 6', del finlandés Juho Kuosmanen; 'Just 6.5', del iraní Saeed Roustayi; 'El Padre', cinta británica dirigida por el francés Florian Zeller; 'La peor persona del mundo', del noruego Joachim Trier; y 'First Cow', de la estadounidense Kelly Reichardt.

Almódovar ya cuenta con cuatro premios César en su palmarés. En 1993 se alzó con el galardón precisamente en la categoría de mejor película extranjera con 'Tacones lejanos', en el año 2000 venció en esta misma categoría con 'Todo sobre mi madre' y 2003 se hizo con el premio al mejor filme de la Unión Europea con 'Hable con ella'.

Además, el cineasta manchego recibió en 1999 recibió el César de Honor de manos de Rossy de Palma, en reconocimiento a toda su trayectoria. También ha estado nominado en otras cuatro ocasiones a los premios del cine francés, la primera en 1991 con 'Átame', en 2005 con 'La mala educación', en 2007 con 'Volver' y en 2020 con 'Dolor y gloria'.

'Las ilusiones perdidas' de Xavier Giannoli, con 15 nominaciones, 'Annette' de Leos Carax, con 11 candidaturas, y 'Aline' de Valerie Lemercier, que opta a 10 premios, son las favoritas de esta 47ª edición de los premios del cine francés cuya gala de entrega se celebrará el próximo 25 de febrero. La ceremonia estará conducida por el actor y director francés Antoine de Caunes y en la misma Cate Blanchett recibirá del César de Honor.