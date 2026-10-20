Madrid acogerá el concierto de 'Solo en casa' el 20 de diciembre con la banda sonora de John Williams en directo

Cartel de 'Solo en casa en concierto'. - SIRA MUSIC

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá 'Solo en casa en concierto', un espectáculo que combina la proyección íntegra de la película original en pantalla gigante con la interpretación en directo de su banda sonora, compuesta por John Williams, a cargo de una orquesta sinfónica de más de 120 músicos. La cita será en próximo 20 de diciembre en el Palacio Vistalegre a las 19.30 horas.

Según ha informado la productora, SIRA Music, la música se interpretará en sincronía con la proyección, de modo que el público podrá volver a ver las aventuras de Kevin McCallister acompañado por la orquesta. La dirección musical correrá a cargo de Damián Mahler.

La película, estrenada en 1990, se ha convertido, según la organización, en "una tradición navideña para distintas generaciones". Este formato permite "redescubrir la película y escuchar la partitura de John Williams con todo el protagonismo de una interpretación orquestal en vivo".

El espectáculo se celebrará a pocos días de Nochebuena y, según los organizadores, "propone un encuentro entre generaciones". Plantean que quienes crecieron con la película puedan volver a verla "de una forma diferente" y que los más pequeños puedan descubrirla en una pantalla grande y con música sinfónica en directo.