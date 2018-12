'Mamma Mia! Una y otra vez' celebra su llegada en DVD, Blu-ray y 4K UHD con un espectacular sing-along

Publicado 30/11/2018 17:02:14 CET

¿Quién no ha soñado nunca con cantar las canciones de ABBA en el cine? Para celebrar la llegada en DVD, Blu-ray y 4K UHD de 'Mamma Mia! Una y otra vez', los fans de la película protagonizada por Lily James, Amanda Seyfried y Meryl Streep han podido disfrutar del primer sing-along de la película.

Por una noche, Madrid se ha convertido en la paradisíaca isla griega de Kalokairi en el evento celebrado en el Cinesa Proyecciones de la capital española. Una fiesta en la que el público pudo disfrutar, por primera vez en cines, de la versión sing-along, que contó con perfomances de actores en la propia sala, que crearon un total ambiente de fiesta y que animaron la velada a ritmo de las canciones de la película, con coreografías para temas como 'Waterloo' o 'Dancing Queen'.

Fue, sin duda alguna, una celebración por todo lo alto con Donna, Sophie, las Dynamos y 'los padres' junto a todos los fans bailando y cantando los himnos de ABBA. Pero que los fans que no pudieron asistir a la versión sing-along celebrada en Madrid que no se preocupen, porque cada edición del formato físico de 'Mamma Mia! Una y otra vez' cuenta con una versión karaoke. El lanzamiento, que fue este 21 de noviembre, además de ser en DVD, blu-ray y 4K UHD, tiene una versión metálica para coleccionistas que tendrá el blu-ray más un DVD repleto de extras y que solo estará disponible hasta agotar existencias.

Si ya la película es una experiencia llena de energía y música, los contenidos adicionales lograrán que los fans conozcan material inédito hasta el momento. Entre los varios extras, hay escenas y canciones extendidas, versiones karaoke ampliadas, así como también todos los secretos de las diferentes coreografías que se pueden ver a lo largo de toda la cinta. Además, el material extra ofrecerá la posibilidad de aprender las coreografías de la película en casa, también se podrán ver entrevistas con las dos generaciones de intérpretes y con la mismísima Cher.

Como sucedió con 'Mamma Mia!', 'Mamma Mia! Una y otra vez' está producida por Gary Goetzman y Judy Craymer, esta última fue la creadora del musical original para teatro. 'Una y otra vez' sirve tanto como secuela como precuela, al poder ver cómo Sophie (Amanda Seyfried) prepara la gran reapertura del hotel de su madre, Donna (Meryl Streep), como también lo que vivió Donna en 1979, cuando llegó a la isla griega y conoció a esos tres amores que se convirtieron en los tres posibles padres de Sophie.

EDICIONES Y CONTENIDOS ADICIONALES

Primero está la edición en DVD, que vendrá con la película en definición estándar y que tiene este material extra:

- Escenas y canciones eliminadas.

- Karaoke (Sing-along)

- La historia

- 'Mamma Mia!' reunidos

- Interpretando el papel de Donna

- Conociendo a Cher

- La ropa y las Dynamos

- Ovación final

Después está también la edición Blu-ray, que incluirá un disco blu-ray con la película en alta definición, los extras que ya están en el DVD y, además, material adicional añadido:

- Escenas y canciones eliminadas y extendidas

- High Jinks

- La historia de Sophie

- La coreografía de 'Mamma Mia! Una y otra vez'

- 'Dancing Queen': anatomía de una escena

- Conversaciones con las Dynamos y los padres

- Clase del 79

- Comentarios del director y guionista Ol Parker y la productora Judy Craymer

La edición 4K UHD más el blu-ray tendrá un combo de disco 4k UHD con la película con alucinante ultra alta definición, el blu-ray de la película y los extras antes nombradas, todo en alta definición.

Además, está la edición coleccionista en caja metálica, que estará por tiempo muy limitado. Esta edición tendrá el blu-ray del filme, así como todos los extras en alta definición y DVD Bonus, que tendrá materiales exclusivos para esta edición:

- Detrás de la banda sonora: Mamma Mia; When I Kissed The Teacher; Andante, Andante; Why Dit It Have To Be Me?; One Of Us; Knowing Me, Knowing You; Angel Eyes; Waterloo; Dancing Queen; Fernando; I've Been Waiting For You; My Love, My Life; Super Trouper

Aparte están los nuevos packs 'Mamma Mia' para poder comprar las dos películas, tanto en DVD, blu-ray y 4K UHD.