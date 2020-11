Marjane Satrapi, sobre las críticas feministas a la 'Ley Trans': "En los años 60 las feministas odiaban a las lesbianas"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora iraní Marjane Satrapi se ha mostrado a favor de legislar los derechos de los transexuales y ha criticado que haya sectores feministas que estén en contra de la 'Ley Trans', impulsada en España por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"En los años 60 las feministas odiaban a las lesbianas, ¿Cómo se puede odiar a las lesbianas y ser feminista?", ha señalado Satrapi en una entrevista a Europa Press, al ser preguntada por las críticas que está recibiendo la 'Ley Trans' por parte de algunas feministas por "vulnerar los derechos de las mujeres".

En este sentido, ha defendido que "cada uno puede elegir su opción sexual" y que "todos pueden tener sus derechos", por lo que ha destacado que no ve "ningún problema" con la 'Ley Trans'. "¿Por qué el ser transexual es un problema?", se ha preguntado Satrapi, que está presentado su nueva película, 'Marie Curie'.

En sus palabras, cuando se habla de libertad, "la libertad empieza donde empieza la libertad de otro". "Se dice que somos todos libres y no somos todos libres, porque estamos limitados por las libertades de otros", ha precisado.

Para la directora iraní, en una sociedad civilizada "la gente puede tener el género que quiera". "La sociedad está compuesta por ciudadanos y el género es una pregunta personal, no es pertinente", ha concretado.

Respecto a la crisis económica como consecuencia de la Covid-19, Satrapi ha lamentado que las mujeres "siempre sufren más la pobreza que los hombres" y que el mundo después de la pandemia "será un mundo peor porque será un mundo más pobre", aunque ha matizado que "no sólo es cuestión de género", ya que los pobres "van a pagar el precio de la pandemia" y van a "sufrir muchísimo". "Habrá consecuencias también psicológicas. Como seres humanos encontraremos una salida a esto", ha deseado.

MARIE CURIE, UNA MUJER "EXCEPCIONAL"

La nueva película de Satrapi, que se estrena el 4 de diciembre, cuenta la vida de Marie Curie, una mujer "excepcional", una científica que vivió en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Curie, que ganó el Premio Nobel en física y química, desarrolló la teoría de la radiactividad y descubrió varios elementos, como el polonio o el radio.

"Es la única mujer que ha recibido dos Premio Nobel, es un modelo para muchas mujeres y para mí es un poco como mi madre", ha señalado la directora, destacando que su descubrimiento "cambió totalmente el mundo" y que no se puede hablar de ella sin hablar de los descubrimientos que hizo y sin hablar de las consecuencias que tuvieron, por lo que la película "mira hacia atrás y hacia adelante".

Sobre la relación de Marie Curie con el feminismo, Satrapi ha explicado que la científica "no es un término exacto una feminista" porque "no estuvo en manifestaciones", aunque, a su juicio, "en términos reales fue una auténtica feminista porque demostró que no solamente era igual que los hombres sino que era mejor que muchos hombres".

MEJOR ACTUAR QUE HABLAR, EL EJEMPLO DE MARIE CURIE

"La acción es importantísima y ella lo demostró con los actos, es mucho mejor actuar que hablar y ese es el ejemplo de Marie Curie", ha sentenciado la cineasta, al tiempo que ha recordado que cuando creció, sus padre le dijeron que tenía que hacerse independiente, por lo que siguió los modelos de Simone de Beauvoir y de Marie Curie.

Así, ha subrayado que, aunque no se hizo científica, sí se posicionó "como mujer independiente" gracias a esos modelos. "Su gran dificultad fue hacerse científica, porque las mujeres que estudiaban ciencia luego eran profesoras pero ella era una científica y necesitaba un laboratorio. Tuvo las dificultades en su época de ser extranjera, era polaca, y de ser una mujer, pero su gran atención para ella era la ciencia", ha dicho.

"Vivimos en un momento que se pide que se crea a los científicos, a la ciencia", ha comentado Satrapi, quien ha apuntado otras películas sobre Marie Curie se han centrado en cosas "más emocionales" pero que la suya, que tiene un guión "fenomenal", es "sobre la ciencia y sobre Marie Curie como científica".