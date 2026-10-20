Más de 4.000 estudiantes ya han participado en el programa Trascámara de la Academia de Cine

Jóvenes en la Academia de Cine de Madrid - ALBERTO ORTEGA - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa educativo Trascámara, de la Academia de Cine, llega a su cuarta edición con 4.100 estudiantes y 290 docentes participantes desde su creación en 2024.

Hasta la fecha, la iniciativa ha llegado a 67 centros educativos de 16 localidades, en provincias como León, Palencia, Soria, Zamora o Zaragoza. En Madrid ha estado presente en centros de distintos municipios de la Comunidad y en 15 distritos de la capital.

Concretamente, el proyecto busca acercar a los jóvenes el cine como arte colectivo, despertar el interés por los oficios y las artes que intervienen en su creación y facilitar a la comunidad educativa un contacto directo con el talento del cine español.

Durante la inauguración de la cuarta edición, el vicepresidente primero de la Academia de Cine, Félix Tusell Sánchez, ha mostrado su satisfacción por los resultados del programa, que ha calificado de "muy positivos y visibles".

"Acercar el cine a los jóvenes es un propósito que hemos cumplido a lo largo de estos tres años y que seguimos manteniendo sin perder la ilusión con la que empezamos a acercar los distintos oficios de nuestra industria a estudiantes de entre 14 y 17 años de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional", ha añadido.

La actriz Blanca Portillo y la directora y guionista Icíar Bollaín han protagonizado la primera de las jornadas de esta iniciativa con la película 'Maixabel', ganadora de tres Premios Goya, en la que han acercado a más 170 jóvenes los oficios de la interpretación y el guion.

La primera sesión de la nueva edición de Trascámara ha contado con la participación de los colegios Santa María de los Apóstoles, de Madrid, y Zurbarán, de Colmenar Viejo; y de los Institutos de Educación Secundaria Gerardi Diego, de Pozuelo de Alarcón y Lope de Vega, de Madrid.

Durante las 12 sesiones programadas este curso se trabajará sobre los oficios del guion y la interpretación, la animación y el 'storyboard', la restauración y la investigación fílmicas, la dirección de animación y la dirección de arte, la dirección y el diseño de vestuario y la dirección de fotografía.

La animadora Laura Soret, la 'storyboard artist' Maca Gil, el director de animación Salvador Simó y el director de arte José Luis Ágreda, entre otros profesionales, participarán en las próximas jornadas.