Mel Brooks publicará sus memorias en noviembre

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mel Brooks, director de títulos como El jovencito Frankenstein, La loca historia de las galaxias o Sillas de montar calientes, ha anunciado que lanzará sus memorias. La biografía, titulada All About Me! My Remarkable Life in Show Business, saldrá a la venta el 30 de noviembre

Tal como señala The Hollywood Reporter, la editorial Ballantine Books está detrás del proyecto. En las memorias el humorista repasa su infancia en Brooklyn durante la Gran Depresión, su paso por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y sus primeros años en el mundo de la comedia. El artista de 95 años también hace una crónica de sus años en Hollywood y Broadway y detalla los momentos más significativos de su carrera, desde la cocreación de la serie de televisión Superagente 86 hasta la grabación de Los productores.

"Espero que los fans de la comedia se diviertan con las historias detrás de mi trabajo y realmente disfruten con este extraordinario viaje", dijo Brooks en un comunicado. Ballantine Books ha asegurado que las memorias brindarán a los lectores la oportunidad de conocer detalles sobre "las amistades y colaboraciones de Brooks, incluidos Sid Caesar, Carl Reiner, Gene Wilder, Madeline Kahn, Alfred Hitchcock y el gran amor de su vida, Anne Bancroft ".

"A través de historias de lucha, logros y camaradería (y docenas de fotografías), los lectores tendrán un conocimiento más personal y profundo del increíble trabajo detrás de uno de los artistas más consumados y queridos de la historia", adelanta la editorial.

Además de la publicación en papel, Random House Audio lanzará el audiolibro. Por el momento se desconoce si se editará en español.

Brooks ganó el Oscar a mejor guion original por Los productores y estuvo nominado en una ocasión más por El jovencito Frankenstein. En los últimos años ha participado como actor de doblaje en Toy Story 4 y Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas. Se retiró de la dirección en 1995 con Drácula, un muerto muy contento y feliz.