Melina Matsoukas dirige 'Queen & Slim', una película que ofrece "una visión auténtica de lo que significa ser negro"

Actualizado 18/02/2020 10:36:44 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora Melina Matsoukas y la guionista Lena Waithe son las dos fuerzas creativas tras 'Queen & Slim', el drama sobre el racismo que llega este viernes 21 de febrero a los cines españoles. Un filme protagonizado por el nominado al Oscar Daniel Kaluuya y la debutante Jodie Turner- Smith que, según prometen sus creadoras, ofrecerá al público "una visión auténtica de lo que significa ser negro".

'Queen & Slim' relata la historia de una pareja de jóvenes afroamericanos que acaban de conocerse. Tras su primera cita, cuando regresan a casa, son detenidos por un agente de policía y se produce una de esas tensas situaciones que, desgraciadamente, no tienen un final feliz. El joven mata al agente en defensa propia y, siempre juntos, la pareja emprende una desesperada huída por todo el país.

Una historia que, según apunta su directora en este clip en primicia para Europa Press, busca "además de entretener", trasladar a los espectadores un poderoso mensaje. "Intento lleva a la mayor parte de gente que va contra del 'status quo', dentro de la tradición de aquellos que ha retratado el clima político y racial del mundo en el que viven", afirma Matsoukas que proclama que su cine es este tipo de arte que "además de llegar a la gente propicia un cambio".

Un objetivo que han buscado -una, la directora Matsoukas, con las imágenes y otra, la guionista Waithe, a través de las palabras- con la historia de 'Queen & Slim', dos jóvenes que involuntariamente se convierte en un símbolo del trauma, el terror y el dolor que miles de personas sufren por todo el país.

"No intentamos abrir un nuevo camino ni encajar en ningún espacio que no es el nuestro, ni encajar en un lugar al que no nos interesa pertenecer... pero invitamos a todos a que se acerquen a nuestro mundo", afirman las creadoras que prometen ofrecer en su película "una visión auténtica de lo que significa ser negro".

Junto a la pareja protagonista, Daniel Kaluuya ('Déjame salir') y Jodie Turner-Smith ('Nightflyers'), 'Queen & Slim' cuenta también con la participación de Bokeem Woodbine ('Spiderman: Homecoming'), Chloé Sevigny ('Los muertos no mueren') y el músico Flea ('Baby Driver'). La película llega a los cines españoles este viernes 21 de febrero.