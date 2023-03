Melissa Barrera y Jenna Ortega protagonizan Scream 6, una película para "redescubrir el amor por el cine de terror"

NUEVA YORK, 10 Mar. (EUROPA PRESS)

Melissa Barrera, Jenna Ortega y Courteney Cox son las tres protagonistas principales de 'Scream 6'. Este nuevo capítulo de la terrorífica franquicia dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett llega a los cines de España este viernes 10 de marzo.

Un filme en el que Barrera se mete de nuevo en la piel de Sam Carpenter. La joven confiesa que recuperó su pasión por el cine de terror gracias a la saga de 'Scream'. "Yo adoraba las películas de miedo cuando era demasiado joven para verlas. Por eso me encantaba verlas, porque estaban prohibidas. La película 'Saw' me asustó demasiado y dejé de verlas. Cuando me eligieron para 'Scream', redescubrí mi amor por el terror", manifestó la intérprete durante una entrevista concedida a Europa Press.

Tras alcanzar fama mundial en todo el mundo como protagonista de 'Miércoles', la exitosa serie de Netflix, Jenna Ortega regresa en el papel de Tara Carpenter. "Ahora Tara tiene personalidad, ya no llora por los suelos de una casa o un hospital. También trata de olvidar todo lo que ha pasado, mientras que Sam está haciendo todo lo contrario", relata la joven actriz.

Jenna asegura que le encanta la relación de Tara y Sam Carpenter en la nueva película. "Se nota que tienen algo más que la típica dinámica de hermanas. Es bonito sentirse más cercana y como una hermana con Melissa", señala.

La antaño protagonista de 'Friends' Courtney Cox retoma su icónico personaje de Gale Weathers. "Me siento genial. Yo estaba muy feliz de que relanzaran la franquicia. Gale retoma sus viejas costumbres. Estuvo bien", dijo Cox.

TERROR EN NUEVA YORK

En 'Scream 6', mientras los supervivientes del reciente ataque en Woodsboro viajan a la ciudad de Nueva York para ir a la universidad, Tara comienza a experimentar crisis psicológicas maníacas mientras ve a los fantasmas de los asesinos del pasado. Tres nuevos asesinos enmascarados aparecen en escena, dejando por responder la pregunta de quién sobrevivirá y quién será la víctima final.

Los actores Hayden Panetteire, Dermot Mulroney, Jasmin Savoy Brown, Liana Liberato, Mason Gooding y Jack Champion completan el reparto de 'Scream 6'.