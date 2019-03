Mia Hansen-Love dirige 'Maya': "Las mujeres deben hacer el cine que quieran, sin doblegarse a modas ni obligaciones"

Publicado 28/02/2019 16:55:13 CET

La cineasta francesa Mia Hansen-Love llega a los cines españoles el próximo 15 de marzo con 'Maya', un dilema entre el amor y la vocación inspirado en su propia experiencia que se estrena tres años después de 'El porvenir', película con la que ganó el Oso de Plata a la Mejor Dirección en la Berlinale.

"Las mujeres deben hacer el cine que quieran, sin doblegarse a modas ni obligaciones", ha señalado la cineasta durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de este filme, protagonizado por el actor Roman Kolinka.

Preguntada por su responsabilidad como mujer en un sector en el que dominan los hombres, la directora gala ha señalado que su único compromiso es con ella misma porque, según ha destacado, tiene "un concepto del cine muy ético", que cree que debe "permitir aportar ideas". "Las mujeres deben seguir haciendo el cine que creen que deben hacer", sostiene.

'Maya' se detiene en la vida de Gabriel, un periodista que acaba de ser liberado tras cuatro meses de cautiverio en Siria. A sus 30 años, y después de esta experiencia, decide pasar una temporada en Goa (India), la ciudad en la que creció y en la que conocerá a Maya.

Hansen-Love ha explicado que la "contradicción" entre el romance y la vocación bebe directamente de su experiencia. "Mi vida amorosa tiene mucho que ver con mis películas y mis películas con mi vida. No elijo los temas, vienen a mí", ha dicho la cineasta, que se muestra convencida de que "el amor y el trabajo es lo que mueve el mundo".

La decisión de mostrar como contexto histórico el yihadismo se debe a su interés por "captar el momento presente, preciso y real", al diferencia de las películas que prefieren un escenario "atemporal". "Intento conseguir la universalidad pero no a través de la obviedad", ha defendido la cineasta, que se refiere a sus películas como "diarios filmados".

Como ocurre en 'El porvenir', las mujeres de esta cinta son "más maduras y más positivas", mientras que "el hombre tiende a ser más autodestructor, lo que a la hora de buscar financiación no ayuda", tal y como ha confesado la directora. En cualquier caso, este retrato se debe a su "historia personal", puesto que ha crecido con "mujeres más fuertes que los hombres".

Roman Kolinka, secundario en anteriores películas, se convierte en esta ocasión en protagonista del filme. Hansen-Love ha destacado a este intérprete tanto por su "belleza física" como por el "carisma", así como por haber sabido conservar una "inocencia que normalmente los actores profesionales pierden".

NETFLIX: "EL ÁRBOL QUE TAPA EL BOSQUE"

Preguntada por Netflix, Hansen-Love ha confesado que apenas ve televisión y que solo pagó la suscripción para poder ver 'Roma', de Alfonso Cuarón, por lo que no se siente segura a la hora de hablar de ello. No obstante, ha hecho referencia a los comentarios que escucha a su alrededor y "no todos son positivos", en particular respecto al cine de autor.

"Me pregunto si no es el árbol que esconde el bosque", ha indicado la cineasta gala, quien señala que "en los contratos no todo es tan bonito" porque en ocasiones las cláusulas de los contratos son "draconianas".