Michael Sheen y David Tennant protagonizan 'Good Omens': "El Apocalipsis parece más cerca que nunca"

Actualizado 30/05/2019 18:07:06 CET

LONDRES, 30 May. (EUROPA PRESS - Carolina Casco) -

Siguiendo la estela de American Gods, Amazon adapta de nuevo otra obra de Neil Gaiman con Good Omens, su nueva miniserie basada en la novela homónima de 1990 coescrita junto a Terry Pratchett. El estudio ha condensado en seis episodios esta fábula sobre el bien y el mal en la que Michael Sheen y David Tennant interpretan a un ángel y un demonio respectivamente que tendrán que trabajar juntos para salvar al mundo del Apocalipsis. "El Apocalipsis parece más cerca que nunca", aseguran sus protagonistas

Una ficción que ha apartado a Gaiman de la escritura durante dos años para volcarse de lleno en homenajear al fallecido Pratchett. "Escribimos la novela y Hollywood falló intentando convertirla en película. Terry Gilliam no lo consiguió en 20 años", relata Gaiman durante la presentación de la serie en Londres. Fue el propio Gilliam quien sugirió que el destino de Good Omens quizá no era el cine sino la pequeña pantalla.

Así empezó un largo periplo para encontrar un hogar a una novela que no convencía a los guionistas y showrunners, quienes "decían que era muy extraña, no apta para televisión y que probablemente no podrían hacerlo". Tanto es así, que Gaiman confiesa que "el presupuesto fue el mayor reto" hasta el punto de que "lo ofrecimos a la BBC y no podía permitírselo".

HOMENAJE PÓSTUMO A PRATCHETT

Pero en 2014, Gaiman recibió una petición de Pratchett. "Me dijo 'sé que puedes hacerlo, y tienes que hacerlo para televisión porque quiero verlo antes de morir'", revela el escritor, que confiaba en que su amigo, aquejado de una enfermedad neurodegenerativa, viviera "otros seis o siete años". Sin embargo, Pratchett falleció en 2015 y Gaiman se centró en cumplir ese último deseo. "Cuando salí del funeral de Terry, empecé a escribir el primer episodio", asegura.

Lo personal del proyecto ha empujado al autor a ejercer también como showrunner, además de elegir como protagonista a Michael Sheen, con quien comparte amistad desde hace décadas. "Neil me mandaba las primeras versiones del guión, siento que he estado siempre girando en torno a este proyecto", dice el actor que da vida a Azirafel.

Junto a Sheen está David Tennant, uno de los rostros más populares de la televisión británica gracias a su interpretación de una de las encarnaciones de Doctor Who que ahora se pone en la piel del demonio Crowley. Su elección contribuye un poco más a construir ese "toque inglés" que buscaban tanto Gaiman como el director, Douglas Mackinnon, convirtiendo la ciudad de Londres en un personaje más.

Para Tennant, Good Omens es de lo más pertinente en el contexto político actual, en el que "el Apocalipsis parece más cercano que nunca". El relato trata de romper con los "fundamentalismos" y la "polarización", ensalzando la imperfecta naturaleza humana y apelando al equilibrio: "Si hay redención, será para los que están en el medio", apunta.

En el bando de Sheen está Jon Hamm encarnando al arcángel Gabriel, único personaje creado específicamente para la versión televisiva. Hamm, quien saltó a la fama gracias a Mad Men, asegura que su personaje es "un crossover con Don Draper", líder de los mensajeros de Dios que recuerda "a ese jefe que todos hemos tenido y odiado" y que demuestra una vez más que "nadie es perfecto".

DIOS TIENE VOZ DE MUJER

Con una marcada flema británica y dos hombres como protagonistas, la serie resultaba demasiado inglesa y masculina, pero Gaiman encontró la solución... literalmente gracias a Dios. Cuenta que "para interpretar a Dios queríamos una voz femenina y americana" y así la candidata perfecta cayó de cielo. "Pensamos en Meryl Streep, pero justo recibí un email de Frances McDormand preguntándome por otro tema y pensé '¿por qué no?'", relata Gaiman, que escuchó varios audiolibros de la actriz antes de devolverle el email con la propuesta.

"Ella me contestó 'Bueno, mi familia siempre ha pensado que soy Dios, así que estarán muy contentos de comprobar que tienen razón'". Desafiando a McDormand está Benedict Cumberbatch. que pone su voz al servicio del mismísimo Satán.

Adria Arjona, Miranda Richardson y Josie Lawrence completan el reparto de esta ficción que Tennant resume como "loca, inusual, llena de matices e hilarante" y que llegará a Amazon Prime Video el próximo 31 de mayo.