Michelle Jenner protagoniza 'La cocinera de Castamar': "Sacar una serie adelante en tiempos de pandemia es una proeza"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo 21 de febrero Atresplayer Premium estrena 'La cocinera de Castamar', serie inspirada en la novela homónima de Fernando J. Núñez. La plataforma de streaming de Atresmedia apuesta por la ficción de época con un reparto plagado de estrellas nacionales encabezado por Michelle Jenner y que completan nombres como Roberto Enríquez, Hugo Silva, Maxi Iglesias o María Hervás.

Jenner encarna a Clara Belmonte, quien comenzará a cocinar para el Duque de Castamar, interpretado por Enríquez. Entre ellos surgirá el amor y tendrán que luchar contra la diferencia de clases para estar juntos. "Son personajes muy cercanos al espectador", comenta la actriz en una entrevista concedida a Europa Press. "Viven desamor, traición, pasión, amor imposible, deseo, ansia de poder", adelanta la intérprete, que destaca de la producción sus "personajes supervivientes con sus luces y con sus sombras" y su ambientación en una "época maravillosa visualmente". "Venimos de allí, es bonito entender de dónde venimos y tener esa ventana a nuestro pasado", señala.

"Es un historia interesante por cómo está contemplada la figura de la mujer en el siglo XVIII, es una mirada bastante actual; o cómo está contemplada la imagen de un negro dentro de la corte", adelanta Enríquez, quien confiesa que, además de sentirse atraído por las características de la serie, tuvo en cuenta el momento a la hora de aceptar el proyecto. "En el equipo éramos conscientes de la época que estamos viviendo. Nos llenaba a todos de alegría poder estar trabajando", afirma.

"He estado más agradecida que en mi vida, y siempre doy gracias por trabajar en lo que me gusta, pero todavía más en esta situación. Creo que lo he valorado más si cabe que en un momento normal", añade por su parte Jenner que asegura que en estos tiempos de pandemia que vivimos "sacar una serie adelante es una proeza".

CAMBIO DE CONCEPTO EN LA FICCIÓN DE ÉPOCA

'La cocinera de Castamar' busca dar una vuelta de tuerca a la ficción de época, acabando con la artificiosidad de la que adolecen algunas producciones del género. "Se ha intentado salir de ese concepto que se tiene de la época. La época, al menos aquí, siempre se había hecho de esa manera. Hemos intentado huir de eso", argumenta María Hervás, Amelia Castro en la serie. "Eso lo va a acercar mucho más al espectador", añade.

Hugo Silva da vida a Enrique de Arcona y esgrime que fue precisamente esa forma "moderna y distinta" de encarar la historia lo que le atrajo de un proyecto como 'La cocinera de Castamar'.

Ramón Tarrés Reguant, Camino López Lozano, Arantxa Cuestas, Victor Pedreira y Tatiana Rodríguez Vázquez están detrás del guion, inspirado en la novela de Fernando J. Núñez. "Siempre es complicado reproducir el imaginario colectivo", admite Maxi Iglesias, quien interpreta a Francisco Marlango y recientemente apareció en la adaptación de 'Valeria'.

"¿Cómo podemos saber cómo hablan, con qué tipo de melodía? Yo sí tengo cierto pánico de lo que la gente se imagina a lo que luego es", reconoce. "Lo interesante ha sido, con el lenguaje audiovisual, darle agilidad. Sí, hay cosas que van a cambiar mucho, pero sobre todo van a favor", sentencia Silva.

Completan el reparto de 'La cocinera de Castamar' Silvia Abascal, Nancho Novo, Fiorella Faltoyano y Paula Usero, entre otros. La producción, dirigida por Iñaki Peñafiel y Norberto López Amado, constará de 12 episodios y se estrenará el 21 de febrero en la plataforma de pago Atresplayer Premium. Posteriormente llegará al prime time de Antena 3.

