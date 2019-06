Muere Billy Drago, actor de Los intocables de Eliot Ness y Embrujadas

Actualizado 27/06/2019 12:06:53 CET

Billy Drago, conocido por sus papeles en Los intocables de Eliot Ness o El jinete pálido, falleció el pasado lunes en Los Ángeles a los 73 años.

Según Variety, el intérprete murió por complicaciones derivadas de un infarto. Además de sus apariciones en cine, Drago interpretó al demonio Barbas durante cinco temporadas de la serie Embrujadas.

William Eugene Burrows nació en Hugoton, Kansas el 18 de julio de 1946. Comenzó su carrera en la radio de Kansas, primero como periodista de Associated Press, y luego como presentador de su propio programa. Comenzó como doble de acción, y pasó una temporada con un grupo de teatro de gira, lo que le ofreció varios actuaciones aclamadas en la ciudad de Nueva York, allanando el camino para su llegada a Hollywood.

Drago comenzó a actuar a finales de la década de 1970, apareciendo en películas como El camino de Cutter, No Other Love y Windwalker. En televisión, tuvo papeles como invitado en Canción triste de Hill Street, Trabajo clandestino, Walker Texas Ranger, Trapper John, MD y Expediente X. Actuó en más de 100 películas, y tuvo papeles en tres filmes de Chuck Norris, incluyendo Invasión U.S.A., El héroe y el terror y Delta Force. Drago también apareció en el vídeo musical 'You Rock My World' de Michael Jackson en 2001.

Sus papeles más recientes incluyen el remake de Gregg Araki, Oscura inocencia, Las colinas tienen ojos y Los chicos del maíz: Génesis.

Drago tiene un hijo, Darren E. Burrows, también actor, cuyo trabajo más conocido es la serie de televisión Northern Exposure.