Muere el cineasta británico Terence Davies a los 77 años

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta británico Terence Davies ha fallecido este sábado a los 77 años en su domicilio tras una breve enfermedad, según han informado en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El director y guionista, nacido en Liverpool en 1945, empezó en el cine en la década de los 70 escribiendo su primer corto, si bien no fue hasta los 80 cuando escribió y dirigió su trilogía de películas autobiográficas 'Children', 'Madonna and child' y 'Death and transfiguration'.

A ello le siguieron una decena de largometrajes, entre los que se incluyen títulos como 'Distant voices, still lives' (Voces distantes, 1988), que ganó el Leopardo de Oro en Locarno y el Premio de la Crítica Internacional de Cannes; 'The long day closes' (El largo día acaba, 1992); 'House of Mirth' (La casa de la alegría, 2000) y 'Of time and the city' (Del tiempo y la ciudad, 2008).

Con su última película, 'Benediction' (2021), pugnó en el Festival de Cine de San Sebastián por la Concha de Oro tras haberlo hecho con 'The Deep Blue Sea' (Un profundo mar azul, 2011) y 'Sunset Song' (La canción del ocaso, 2015). Además, con 'A Quiet Passion' (Historia de una pasión, 2016) fue seleccionado en la sección del mismo certamen Zabaltegi-Tabakalera.