Muere Danny Leiner, director de Colega, ¿dónde está mi coche? y Dos colgaos muy fumaos

Actualizado 21/10/2018 13:04:21 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Danny Leiner, director de las películas Colega, ¿dónde está mi coche? y Dos colgaos muy fumaos, ha muerto a los 57 años después de "una larga enfermedad", tal y como ha comunicado su colaborador habitual, Ross Putman, a través de un escrito en Facebook.

"Danny fue uno de los productores que colaboró conmigo en la primera película que hice", comienza Putman, quien era del círculo de confianza del cineasta, para añadir que siempre fue amable con los novatos que llegaban a los rodajes, a los cuales enseñó bastante, incluido el mismo Putman.

"Si hay algo que puedo decir acerca del Danny profesional es que se negó a permitirnos conformarnos con algo menos que lo mejor. Nos empujó a hacer lo que sabía que éramos capaces. Era irónico, agudo y astuto, con un amor por la cultura y la comedia de todo tipo", añade.

Por su parte, John Cho y Kal Penn, protagonistas de Dos colgaos muy fumaos, lamentan el fallecimiento recordando la citada cinta. "Estoy muy triste al escuchar acerca de la muerte de Danny Leiner, quien se convirtió en mi amigo cuando dirigió Dos colgaos muy fumaos", dice Cho mientras que Penn destaca que el realizador "era una persona muy graciosa, pensante y alentadora".

I am so saddened to hear about the passing of Danny Leiner, who became my friend when he directed Harold and Kumar go to Whitecastle. Danny was so sharp, so funny, and a great dinner companion. To his friends and family, my deepest condolences.