Muere el guionista David Seidler a los 86 años, ganador de un Oscar por 'El discurso del Rey'

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El guionista David Seidler, ganador del premio Oscar por escribir la película 'El discurso del Rey', ha fallecido a los 86 años, según ha confirmado su manager Jeff Aghassi a la BBC.

"David estaba en el lugar que más amaba en el mundo, Nueva Zelanda, haciendo lo que le daba mayor paz, que era la pesca con mosca", dijo Aghassi, según el medio citado.

El agente señala que si Seidler tuviera la oportunidad de escribir cómo sería su fallecimiento "sería exactamente" cómo ha ocurrido.

Seidler fue el creador de la historia de 'El discurso del Rey', con la que ganó en 2011 el Oscar a Mejor Guion original y que dedicó a "todos los tartamudos del mundo". "Estaba escribiendo sobre mi", comentó en una entrevista en 2011 a la BBC. La película está protagonizada por Colin Firth, que recibió la estatuilla a mejor actor en los Oscar. Además, Seidler ganó dos premios BAFTA por esta cinta.

Nacido en 1937, Seidler se mudó a Estados Unidos en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo de Londres. El guionista asistió a la Universidad de Cornell, donde fue amigo del escritor estadounidense Thomas Pynchon.

Los primeros trabajos de Seidler en el entretenimiento fueron doblajes de traducción de películas de monstruos japonesas e irrumpió en la televisión con la serie de la década de 1960 'Adventures of the Seaspray'.

A lo largo de su carrera, Seidler escribió otros proyectos, incluidos los musicales infantiles animados 'The King And I', 'Quest For Camelot' y 'Madeline: Lost in Paris'. También coescribió la comedia dramática de 1988 de Francis Ford Coppola, 'Tucker: un hombre y su sueño'.