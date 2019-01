Las canciones de Ha nacido una estrella y Black Panther serán las únicas nominadas que sonarán en los Oscar 2019

Actualizado 25/01/2019 15:50:36 CET

La 91º edición de los Oscar suma una nueva polémica. Tan solo dos de los cinco temas nominados en la categoría de mejor canción serán interpretados en directo durante la ceremonia. Shallow, la balada de Lady Gaga para Ha nacido una estrella y All the Stars, de Kendrick Lamar y SZA para Black Panther, han sido las dos canciones seleccionadas.

Según informan fuentes cercanas a la ceremonia a Variety, los ejecutivos de la Academia han decidido prescindir de los otros tres temas candidatos al Oscar: The Place Where Lost Things Go, que suena en el filme de Disney El regreso de Mary Poppins; I'll Fight, el tema perteneciente al documental RBG; y When a Cowboy Trades His Spurs Wings, canción que aparece en la película de los hermanos Coen La balada de Buster Scruggs.

Esas mismas fuentes han revelado que la decisión ha sido tomada para atraer a una mayor audiencia, ya que tanto Lady Gaga como el rapero Kendrick Lamar son dos intérpretes consagrados en el panorama musical y gozan de gran popularidad. La Academia, por su parte, asegura que todavía no se ha tomado ninguna decisión oficial al respecto.

Este plan forma parte de una estrategia de la Academia para que la ceremonia no supere las tres horas de duración. De hecho, para acortar el tiempo, los responsables también ha decidido entregar el premio de varias categorías, como la de mejor sonido o la de mejor edición de sonido, durante la pausa publicitaria.

Las bandas sonoras de Ha nacido una estrella y Black Panther, filmes con ocho y siete nominaciones respectivamente, pertenecen a Interscope Records. De hecho, varios miembros de la industria musical han tildado de favoritismo hacia la discográfica la decisión de la Academia.

¿YA HAY GANADORA?

También se ha criticado que el resto de temas no podrán disfrutar de la misma repercusión que sus competidores al no sonar en la gala. Además, la decisión ya ha sido considerara como una aparente preferencia por parte de la Academia hacia Shallow y All the Stars que se perfilan como máximas favoritas semanas antes de la ceremonia.

Tradicionalmente todas las canciones candidatas eran interpretadas en la gala. Los nominados en esta categoría han cantado su tema en seis de las diez últimas ediciones, incluyendo las tres últimas. En 2010 y en 2012 se optó porque ninguna de las nominadas participara sonara en la gala y solo tres de los cinco nominados actuaron en las de 2013 y 2016.

Esta polémica se suma a la del presentador. Tras la renuncia del comediante Kevin Hart, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas habría decidido no contar con maestro de ceremonias en la 91º ceremonia de los Premios Oscar, que se celebrará el próximo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood.