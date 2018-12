'Ha nacido una estrella' lidera las nominaciones de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood

Publicado 12/12/2018 19:56:07 CET

El remake del musical 'Ha nacido una estrella' lidera el número de nominaciones de los 25º Premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG) que se otorgarán el 27 de enero de 2019. La película protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga logra cuatro candidaturas, seguida muy de cerca por 'La favorita' del griego Yorgos Lanthimos con tres nominaciones. En el apartado de series, 'La maravillosa Sra. Maisel' y 'Ozark' son las favoritas, con cuatro nominaciones cada una.

'Ha nacido una estrella' ha logrado cuatro nominaciones a los SAG Awards: mejor actor para Bradley Cooper, mejor actriz para Lady Gaga, mejor actor de reparto para Sam Elliott y mejor reparto. 'Infiltrado en el KKKlan' de Spike Lee y 'La favorita' de Yorgos Lanthimos le siguen con tres nominaciones cada una. Entre los candidatos de cine no ha habido prácticamente sorpresas, solamente la nominación de Emily Blunt a mejor actriz de reparto por la cinta de terror 'Un lugar tranquilo'.

En el apartado de televisión, 'La maravillosa Sra. Maisel' y 'Ozark' son las favoritas, con cuatro nominaciones cada una. La comedia de Amazon es candidata a dos nominaciones a mejor actriz de una serie de comedia (Alex Borstein y Rachel Brosnahan), a mejor actor de una serie de comedia (Tony Shalhoub) y al mejor reparto de una serie de comedia. 'Ozark', de Netflix, opta al premio al mejor actor de una serie dramática (Jason Bateman), tiene dos nominaciones a la mejor actriz de una serie dramática (Julia Garner y Laura Linney) y una candidatura al mejor reparto de una serie dramática.

Como nota aparte, los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz optan a un premio SAG por 'Genius: Picasso' y 'El asesinato de Gianni Versace' respectivamente.

Los premios del Sindicato de Actores, en la carrera hacia los Oscar, son, junto con los BAFTA, los galardones que más coinciden con los ganadores de la estatuilla de la Academia de Hollywood, de ahí que se consideren una de las antesalas principales de los Oscar, que se celebrarán el 24 de febrero de 2019. Alan Alda será el que este año reciba el premio de honor del Sindicato.

Esta es la lista completa de los nominados a los 25º Premios del Sindicato de Actores de Hollywood, que se entregarán el 27 de enero de 2019.

Cine:

MEJOR ACTOR

Christian Bale - El vicio del poder

Bradley Cooper - Ha nacido una estrella

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book

John David Washington - Infiltrado en el KKKLan

MEJOR ACTRIZ

Emily Blunt - El regreso de Mary Poppins

Glenn Close - La buena esposa

Olivia Colman - La favorita

Lady Gaga - Ha nacido una estrella

Melissa McCarthy - ¿Podrás perdonarme algún día?

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali - Green Book

Timothée Chalamet - Beautiful Boy, siempre serás mi hijo

Adam Driver - Infiltrado en el KKKlan

Sam Elliott - Ha nacido una estrella

Richard E. Grant - ¿Podrás perdonarme algún día?

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams - El vicio del poder

Emily Blunt - Un lugar tranquilo

Margot Robbie - María, reina de Escocia

Emma Stone - La favorita

Rachel Weisz - La favorita

MEJOR REPARTO

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Crazy Rich Asians

Ha nacido una estrella

Infiltrado en el KKKlan

MEJOR REPARTO DE ESPECIALISTAS

Ant-Man y la Avispa

Black Panther

La balada de Buster Scruggs

Misión Imposible - Fallout

Vengadores: Infinity War

Televisión:

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O TV-MOVIE

Antonio Banderas - Genius: Picasso

Darren Criss - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Hugh Grant - A Very English Scandal

Anthony Hopkins - King Lear

Bill Pullman - The Sinner

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O TV-MOVIE

Amy Adams - Heridas abiertas

Patricia Arquette - Fuga en Dannemora

Patricia Clarkson - Heridas abiertas

Penélope Cruz - American Crimen Story: El asesinato de Gianni Versace

Emma Stone - Maniac

MEJOR ACTOR DE UNA SERIE DRAMÁTICA

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This Is Us

Joseph Fiennes - El cuento de la criada

John Krasinski - Jack Ryan

Bob Odenkirk - Better Call Saul

MEJOR ACTRIZ DE UNA SERIE DRAMÁTICA

Julia Garner - Ozark

Laura Linney - Ozark

Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Sandra Oh - Killing Eve

Robin Wright - House of Cards

MEJOR ACTOR DE UNA SERIE DE COMEDIA

Alan Arkin - El métoto Kominsky

Michael Douglas - El método Kominsky

Bill Hader - Barry

Tony Shalhoub - La maravillosa Sra. Maisel

Henry Winkler - Barry

MEJOR ACTRIZ DE UNA SERIE DE COMEDIA

Alex Borstein - La maravillosa Sra. Maisel

Alison Brie - Glow

Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

Jane Fonda - Grace y Frankie

Lily Tomlin - Grace y Frankie

MEJOR REPARTO DE SERIE DRAMÁTICA

Better Call Saul

El cuento de la criada

Ozark

The Americans

This Is Us

MEJOR REPARTO DE SERIE DE COMEDIA

Atlanta

Barry

Glow

El método Kominsky

La maravillosa Sra. Maisel

MEJORES ESPECIALISTAS DE UNA SERIE

Glow

Daredevil

Jack Ryan

The Walking Dead

Westworld

PREMIO HONORÍFICO

Alan Alda