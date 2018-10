Natalia de Molina es una Nora moderna en 'Animales sin collar': "Está en nosotras elegir lo que queremos contar"

Publicado 16/10/2018 18:05:56 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Natalia de Molina protagoniza el debut en el largometraje de Jota Linares con 'Animales sin collar', una suerte de versión de 'Casa de muñecas' de Henrik Ibsen que se estrena este viernes 19 de octubre y en la que la actriz da vida a una Nora moderna que busca "la libertad de la mujer".

"Me gusta mucho este personaje y me gusta predicar con el ejemplo, yo que estoy siempre hablando de la mujer. También está en nosotras el trabajo de saber lo que queremos elegir y lo que queremos contar y me siento muy afortunada de que me lleguen proyectos como este", ha explicado en una entrevista con Europa Press la actriz.

Para De Molina, a través de su personaje puede "lanzar un mensaje de ayuda para muchas Noras que aún no han despertado, creen que son felices y viven libremente y no es verdad". De hecho, ha señalado que la película sirve de "espejo para que la gente se siente y reflexione".

Nora (De Molina) ha ayudado a su marido Abel (Daniel Grao) a rehabilitarse y llevar a su partido al poder en Andalucía, con una victoria histórica. Sin embargo, las primeras decisiones de Abel conllevarán la aparición de viejos fantasmas del pasado que parecían olvidados.

"Es injusto que 'Casa de muñecas' tenga esa vigencia actual, porque la tiene y por eso decidí hacerla. Sabía que había casi una película de suspense en esa obra de teatro en la que ella tiene que hacer algo para conseguir la libertad de la mujer, que debería ir en el ADN de cualquier persona", ha asegurado Linares.

THRILLER FEMINISTA

Tierras casi desérticas en Andalucía se convierten en protagonistas de este "thriller feminista", donde hay una mirada poco complaciente con los políticos. El papel de Grao, un político joven y elegante, está inspirado en el personaje de Ralph Fieness en 'El Paciente inglés', aunque Linares reconoce similitudes con Pedro Sánchez.

"Si hace tres años escribiendo el guión me dicen que Pedro Sánchez iba a revivir, a volver a liderar el PSOE y acabar siendo presidente de España a mí me hubiera dado un ataque de risa, porque nadie lo esperaba.

Pero es verdad que la película ha encontrado vigencia ahora mucho más que cuando se estaba escribiendo", ha apuntado.

Las tramas de corrupción enlazan la historia de Nora y Abel con sus antiguas amistades. Preguntado sobre la necesidad de que los nuevos políticos tengan un pasado 'limpio', Linares insiste en que es una cuestión de "haber aguantado tanto" en el pasado.

BERLANGA Y NETFLIX

"Ahora queremos que estén blancos, pero es que ha sido aguantar barbaridades: desde cajas 'b' a dinero público para comprar confetis en fiestas. Es muy berlanguiano y si el propio Berlanga se levantase de su tumba, yo creo que fliparía con todos los guiones que hay en este país para escribir", ha añadido el director.

Tanto Linares como De Molina tienen sus próximos proyectos con financiación de la plataforma Netflix --'A quién te llevarías a una isla desierta?', el del director, y 'Elisa y Marcela', en el caso de la actriz--. "Están haciendo muchas cosas y todo suma", ha asegurado De Molina. "Ellos salvaron esta película cuando la financiación se estancó y he recibido por su parte un respeto, un amor y una libertad creativa impresionantes", ha concluido Linares.