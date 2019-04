¿Necesitamos un descanso de Star Wars?

Publicado 13/04/2019 13:02:43 CET

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras el estreno del primer adelanto del Episodio IX, Star Wars: The Rise of Skywalker, que se ha presentado a los fans en la Star Wars Celebration que está teniendo lugar en Chicago, parece que la franquicia de 'La Guerra de las Galaxias' se tomará un descanso, ya que Disney y Lucasfilm no planean más entregas cinematográficas en varios años tras el estreno de la última entrega de la trilogía actual.

Según informa Bloomberg, Bog Iger, director ejecutivo de Walt Disney Company, reveló recientemente que la saga 'Star Wars' estarán en "stand-by" después del estreno del Episodio IX. "No hemos anunciado ningún plan específico para películas a partir de entonces [después de la novena cinta]", explicó Iger, remarcando que sí hay "proyectos en desarrollo" pero que, de momento, no habrá ningún lanzamiento a corto plazo.

"Vamos a tomarnos un descanso algún tiempo para reiniciarnos, porque la saga de los Skywalker llegará a su fin con esta novena entrega. Habrá más películas de 'Star Wars', pero, de momento, tendremos un momento de pausa", comentó.

"Estamos viendo historias que abarcarán la próxima década", dijo la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a Erik Davis de Fandango durante la Star Wars Celebration Chicago. En este sentido, Lucasfilm tiene en marcha una nueva trilogía que desarrolla Rian Johnson, director de Los últimos jedi, y otra saga de spin-off de Star Wars en la que trabajan los creadores de Juego de tronos D.B. Weiss y David Benioff. Y parece que ellos no contarán con la premura de verse en la obligación de estrenar una película de Star Wars cada año.

"Tomé la decisión de los tiempos, y cuando miro hacia atrás, creo que el error que cometí (asumo la culpa) fue ir demasiado rápido. El público verá un poco de desaceleración, pero eso no significa que no hagamos películas", señaló el propio Iger en una entrevista a The Hollywood Reporter en la que reveló que Benioff y Weiss están "desarrollando sagas propias, sobre las cuales no hemos sido específicos". "Y estamos justo en el punto donde comenzaremos a tomar decisiones sobre lo que vendrá después de J.J. Abrams. Pero creo que vamos a ser un poco más cuidadosos con el volumen y la sincronización", adelantó.

MARK HAMILL YA LO AVISÓ

No es una sorpresa este anuncio, ya que 'Han Solo: Una historia de Star Wars' fue un fracaso de taquilla y ahora, con la llegada de Disney+, la Casa del Ratón querrá centrarse en el contenido destinado a su plataforma en streaming, en la que estará 'Star Wars: The Mandolarian', que llegará el 12 de noviembre, estando disponible el mismo día en que Disney+ llegue a los consumidores.

De hecho, en una reciente entrevista concedida a The Hollywood Reporter, la estrella de la saga Mark Hamill reconoció que era posible que hubiera cierta "fatiga" en la saga. "Sí. Bueno, no lo sé, no les voy a decir cómo deben llevar su negocio, pero... ¿existe la posibilidad de cierta fatiga de Star Wars? Sí, creo que hay. Lo he experimentado, hasta cierto punto" señaló Hamill. "Pero nunca escuchan mis ideas de todos modos, ¿quién las necesita?", dijo en tono de broma.

El noveno episodio de Star Wars, The Rise of Skywalker, dirigido por J. J. Abrams tiene previsto su estreno en cines el 20 de diciembre.