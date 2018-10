Netflix pone en marcha un biopic sobre el fundador de Nike Phil Knight

Publicado 27/07/2018 14:26:47 CET

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Netflix ha conseguido los derechos de la película sobre la autobiografía del fundador de Nike, Phil Knight, titulada Shoe Dog. Según ha anunciado Variety, Scott Alexander y Larry Karaszewski (Ed Wood, El escándalo de Larry Flynt) están actualmente escribiendo el guion. El propio Phil Knight producirá el proyecto junto con Frank Marshall.

Según cuenta la leyenda, Knight fundó Nike en 1963 con 50 dólares que le había prestado su padre. La misión era, aparentemente, sencilla: importar calzado deportivo de alta calidad y bajo coste desde Japón. Solo el primer año, Knight recaudó 8.000 dólares. Actualmente las ventas anuales de la empresa superan los 36.000 millones de dólares.

"Espero trabajar con mi amigo, el gran Frank Marshall, para llevar mi historia y la historia de Nike a la pantalla", explicó Knight en un comunicado. "Me alegro de la acogida que ha tenido mi libro y creo que podemos explicar mi viaje y la historia de Nike a una audiencia aún mayor en colaboración con Netflix", recalcó en referencia a su autobiografía Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike, que se publicó en abril de 2016 y todavía permanece en la lista de Best Seller del New York Times.

Por su parte, Scott Stuber, director de la división de películas de Netflix, aseguró que "no podríamos estar más emocionados de estar haciendo Shoe Dog con Phil Knight, uno de los iconos de los negocios del mundo y un gran narrador de historias. Phil creó una marca y una compañía que se convirtió en mucho más que el swoosh (el famoso símbolo de Nike). A través de la innovación, la pasión y el ensayo más error, Phil creó algo que se convirtió en parte de nuestra cultura. No podemos esperar para compartir eso con el mundo".

Frank Marshall y Phil Knight mantienen una relación de amistad desde la década de los 80, cuando ambos se conocieron durante la producción de Regreso al futuro. "Desde nuestra colaboración en Regreso al futuro, siempre me ha fascinado la historia de Phil y cómo surgió la compañía", comentó Marshall al respecto. "Es una historia increíble sobre cómo es realmente el camino hacia el éxito, con sus errores, luchas, sacrificios e incluso la suerte. De cómo una empresa puede crecer con las personas adecuadas, la dedicación, la fe en el poder del deporte y una misión compartida para construir una marca que lo cambiaría todo".