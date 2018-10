Netflix reúne por primera vez a Eddie Murphy y Wesley Snipes en su próxima película

Actualizado 17/06/2018 13:27:30 CET

Pese a que Eddie Murphy y Wesley Snipes han perdido gran parte de la fama que los encumbró en los años noventa, lo cierto es que siguen realizando pequeños papeles en la gran pantalla. Y ahora, Snipes y Murphy, que nunca habían trabajado juntos anteriormente, se unirán en el nuevo proyecto de Netflix.

Según la información publicada por The Hollywood Reporter, Wesley Snipes ha aceptado participar en este nuevo proyecto de Netflix. Dolemite is my name, que así se llama el filme, estará dirigido por Craig Brewer (Hustle & Flow) y narrará la vida del prolífico comediante, cantante y actor Rudy Ray Moore, interpretado por Eddie Murphy. El biopic se centrará en los primeros años de cantante de Moore y en como logró financiarse sus propias películas a través de las ganancias derivadas de su música. Además, el actor dejó su huella en el mundo del rap gracias a algunas de las rimas más ingeniosas de su generación.

Uno de los momentos más importantes de la carrera de Moore es su participación en Dolemite, donde interpretaba al protagonista del filme. Según el medio americano, Snipes aterrizará en este proyecto de Netflix para dar vida a D'Urville Martin, director de la emblemática cinta.

Es interesante volver a ver a Snipes y Murphy en la gran pantalla, ya que llevan muchos años alejados de ella. El comediante empezó haciendo divertidos shows de comedia y consiguió su mayor éxito a mediados de los noventa con comedias familiares como Dr. Dolittle y El profesor chiflado. Por su parte, Wesley Snipes tuvo cierto peso en el cine de acción durante la década de los noventa, participando en filmes como Demolition Man o Blade.

Todavía no se conocen más detalles sobre la cinta pero Murphy está encantado con el proyecto y por la oportunidad de encarnar a un personaje tan divertido como Rudy Ray Moore. Los seguidores de ambos actores tendrán que esperar hasta 2019 para poder ver el filme en Netflix.