El "no a la guerra" en Ucrania se cuela en la XXX edición de la gala de los premios de la Unión de Actores y Actrices

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unión de Actores y Actrices ha celebrado este lunes su trigésima gala de premios con reivindicaciones de "no a la guerra" en Ucrania y de lucha por los derechos de los trabajadores en el mundo del cine tras la "dura situación" que ha sufrido el sector como consecuencia de la pandemia.

Durante la gala, celebrada en el Teatro Circo Price de Madrid, se ha lanzado un mensaje de solidaridad hacia el pueblo ucraniano, además de exigir que se pare la invasión rusa. "Paz, paz y paz" ha exclamado el secretario general de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara.

En la misma línea se ha pronunciado la actriz Mónica Bardem quien ha enviado su solidaridad al pueblo de Ucrania y a las personas que "están gritando contra la invasión, contra la guerra y a un criminal que bombardea directamente a la ciudadanía".

"Muchas mujeres de la cultura estaremos dentro de alrededor de dos meses en Polonia para ayudar allí y llevaremos esta fuerza", ha indicado para añadir que uno de los mayores crímenes humanos es la trata de niñas y mujeres. "Con la guerra de Ucrania ya están las mafias de los proxenetas trabajando para ofrecerles un destino seguro, como siempre. Las guerras siempre las pagan especialmente las niñas y las mujeres", ha sentenciado la intérprete.

Por su parte, previo a la gala, el actor nominado Álvaro Morte ha expresado un mensaje de condena a "cualquier tipo de violencia en general y la guerra como el summun de expresión violenta". Asimismo, ha enviado "ánimo" para promover la colaboración y la "máxima ayuda posible" a nivel humanitario "en una situación tan terrible".

"No debemos olvidar que la guerra de Ucrania no es la única que existe, así que animo a toda la gente a que ayude a todo el pueblo ucraniano que lo está necesitando tanto, pero que no nos olvidemos de Yemen o Afganistán. Una condena general a todas las guerras", ha sentenciado.

RESISTENCIA

Asimismo, durante el acto, que ha comenzado con un número musical protagonizado por la actriz y presentadora de la gala, Gloria Albalate, se ha puesto en valor la labor del sindicato Unión de Actores y Actrices que "ha dado muchas alegrías" pero "también ha sufrido muchas derrotas en estos 36 años".

En este sentido, el fundador, Fernando Marín, ha trasladado los agradecimientos del sindicato a las administraciones públicas "que estuvieron cerca" cuando lo necesitaban. "Los actores y actrices hemos pasado momentos terribles. Pero incluso con esta situación hemos demostrado resistencia, hemos dado nuestro granito de arena para ofrecer a los ciudadanos", ha manifestado.

"Estos dos últimos años han sido muy duros, mucho dolor, pero necesitamos seguir creando, contando historias a la sociedad. La fuerza que tenemos como sindicato sale de nuestra unión, aquí todos y todas somos imprescindibles", ha apostillado Fernando Marín.

Así, el actor y galardonado con el Premio a Mejor Actor Secundario de Televisión, Fernando Cayo, ha afeado que la profesión de actor tenga "un índice de paro absolutamente terrorífico", por lo que ha dedicado el premio "a los luchadores que siguen buscando su oportunidad y creando proyectos".

Desde Unión de Actores y Actrices también han recordado la trayectoria profesional de Ángela Molina como "una de las actrices más importantes de nuestro país", cuya pasión por la profesión, han defendido, "traspasa la pantalla", por lo que le han otorgado el premio a Toda Una Vida con una gran ovación entre los presentes.