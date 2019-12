Olivia Wilde responde a las críticas contra su personaje en 'Richard Jewell': "Yo no tuve ni voz ni voto"

MADRID, 13 Dic. (EDIZIONES) -

Olivia Wilde ha respondido a las duras acusaciones contra su personaje en la película 'Richard Jewell', el nuevo filme de Clint Eastwood basado en el atentado de Atlanta de 1996. En la película la actriz interpreta a una periodista cuyo retrato ha sido tachado de "denigrante" y en cuya construcción, según afirma, ella no tuvo "ni voz ni voto".

A través de Twitter, Wilde ha salido al paso de la polémica generada entorno a su personaje en la película de Eastwood, que llega este fin de semana a los cines estadounidenses y que en España verá la luz el 1 de enero, y en que encarna a una de las trabajadoras del periódico Atlanta-Journal Constitution.

Durante el metraje, la periodista Kathy Scruggs (Wilde) aparece acostándose con un agente del FBI a cambio de información, algo que ha sido considerado ofensivo por el diario que valora incluso tomar acciones legales contra los responsables de la película.

La actriz que encarna a Scruggs ha negado en Twitter cualquier tipo de responsabilidad en el filme y ha afirmado que en ningún momento tuvo capacidad para influir en el modo en que se retrataba a la periodista.

"No puedo hablar de las decisiones creativas que hicieron los responsables del filme, en tanto que no tuve ni voz ni voto en la decisión de cómo la película iba a ser compuesta, pero me resulta importante compartir mi visión personal del asunto", ha explicado Wilde.

"Una de las cosas que me encantan de la dirección es la habilidad para controlar la voz y el mensaje de la película. Como actor, es más difícil y quiero compartir mi perspectiva respecto a mi papel en el film 'Richard Jewell'", apunta.

Wilde, ha afirmado tener un gran respeto por la profesión, ya que ella misma ha afirmado ser hija de periodistas, y ha reconocido el valor de la profesión en un panorama como el actual en el que "los medios son sistemáticamente atacados y desacreditados".

One of the things I love about directing is the ability to control the voice and message of the film. As an actor, it’s more complicated, and I want to share my perspective on my role in the film “Richard Jewell”.