Óscar Aibar dirige 'El sustituto', un filme que avisa de "revisitaciones interesadas de la historia de la ultraderecha"

Este viernes 29 de octubre llega a los cines 'El sustituto', película dirigida por Óscar Aibar y protagonizada por Vicky Luengo y Ricardo Gómez. La cinta retrata el retiro de criminales nazis en la costa levantina en 1982 a través de la historia de Andrés Expósito (Gómez), un policía destinado a Denia. Con esta producción el realizador busca indagar en uno de los episodios menos conocidos de España y revisitar la historia de cara a los desafíos políticos actuales.

"Hace como 10 o 15 años estoy veraneando en Calpe, estoy en un restaurante playero y veo una pared de fotos de famosos. Me fijo en una pequeña imagen de unas seis personas. Cinco estaban vestidas de las SS con peinados de los años 60. Pregunto qué rodaje era y me dicen que eran los alemanes de Denia, que habían ido a celebrar algún cumpleaños. Ahí se abre para mí la caja de pandora", recuerda Aibar en una entrevista concedida a Europa Press.

Esta anécdota le animó a tratar el exilio de nazis en España en clave de largometraje de acción. "La peli la he pensado mucho para la gente que tiene 20 años. He intentado que no se dejen llevar por las revisitaciones interesadas de la historia que está haciendo la ultraderecha, sino que vayan un poquito más allá", explica.

"En España tuvimos 50 años de propaganda constante, 50 años de servicios de represión e inteligencia adiestrados por los alemanes. Eso ha lobotomizado a un país. Hay generaciones y generaciones perdidas y hasta que no saquemos la basura de debajo de la alfombra, sobre todo de lo que fue la transición española, este país no mirará limpiamente hacia el futuro", esgrime el cineasta, que asegura que España debería haber seguido la senda de Alemania y llevar a cabo "una serie de juicios y encausamientos de gente que había estado vinculada directamente con el franquismo".

"Este tipo de pelis, que revisitan algunos momentos de la historia que no se habían tocado mucho, son muy interesantes porque abren una puerta a que la normalización ocurra", reivindica.

Por su parte, Gomez destaca que "esta película va tanto para la gente joven que desconoce este tema como para la gente que lo vivió en la época y tampoco lo sabe porque se ha visto inmerso en un silencio nacional".

"No soy mucho de usar el adjetivo 'necesario' para las películas, pero es importante que se cuenten este tipo de historias y que le puedan llegar a la gente en clave de thriller, como una película que te engancha y no te suelta", añade el actor.

UN VISTAZO CRÍTICO A LA TRANSICIÓN

'El sustituto' se ambienta en 1982, año en que Felipe González gana las elecciones generales. "La película la sitúo en ese año porque es el último cumpleaños de Hitler que se celebra en Denia", señala Aibar. "Es un momento fundamental en la historia de España. Son los juicios a Tejero, España está intentando dar esta imagen de lo que no es en los Mundiales, de que es un país organizado y democrático", explica.

"Yo dejo al libre albedrío del espectador si esto decepciona o si realmente España recupera unas libertades perdidas. Yo tengo mi opinión, pero doy como autor unas pistas para que el espectador juzgue", destaca el director, que señala que 'El sustituto' es "ante todo una película de acción, entretenida, un thriller". "Creo que el silencio es una herramienta de cobardía. Debería ser la última de las herramientas para solucionar los problemas", agrega Gómez.

EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS 80

Vicky Luengo encarna a Eva, una doctora que da las claves a Andrés para iniciar su investigación. El personaje es, al igual que el que interpretó la actriz en 'Antidisturbios', una mujer adelantada a su tiempo y en un puesto de muy difícil acceso para las mujeres.

"Creo que estamos en el camino en el que hay que estar. Cada vez hay personajes femeninos con más entidad, más interesantes, más de verdad. Con sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus fallos, y que funcionan moviéndose por una decisión personal", celebra la intérprete.

Pere Ponce, Pol López, Joaquín Climent, Nuria Herrero, Bruna Cusí, Susi Sánchez, Guillermo Montesinos y Pep Cortés, entre otros, completan el reparto de 'El sustituto'. El filme se estrena este viernes 29 de octubre.