Paco Arango estrena 'Los Rodríguez y el más allá', una cinta que "rompe fronteras" para ayudar a los niños con cáncer

En la cita participa Plácido Domingo, a quien la producción ha decidido mantener en el reparto después de las denuncias sobre acoso sexual

El escritor y director Paco Arango estrena, el próximo jueves 31 de octubre, 'Los Rodríguez y el más allá', la tercera película creada por el filántropo que busca "romper fronteras e incluir a todo el mundo" para ayudar a los niños con cáncer, según ha señalado el cineasta a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que la cinta persigue el mismo objetivo que sus predecesoras 'Lo que de verdad importa' (2017) y 'Maktub' (2011). "La idea es hacer una película benéfica en la que se pueda incluir a todo el mundo", ha dicho.

"Ante la enfermedad de un niño, no hay nacionalidades", ha apostillado en referencia al tema de la película y al reparto que cuenta con actores de diferentes países, como los españoles Edu Soto, Santiago Segura, Rossy de Palma, Macarena Gómez y Antonio Velázquez; los mexicanos Mariana Treviño y Omar Chaparro; y el argentino Tomás Pozzi.

La película se centra en el día en que los Rodríguez, una típica familia española, descubren que el abuelo es originario de otro planeta llamado Maktub, y que se ha abierto una puerta cósmica a través de la cual se puede acceder a ese "más allá". Desde ese momento, algunos de ellos descubren que tienen poderes mágicos, que podrían costarles la extradición al nuevo planeta.

"Si es cierto que voy dejando mis mensajitos en la película, por ejemplo, si los pillan con los poderes mágicos, los extraditan. Esto es un guiño un poco a México y a las deportaciones. También hago un cameo que es un guiño de alguien que no nos deja entrar con medicamentos", ha dicho sin dar otros detalles. Además, el cineasta ha ubicado a Maktub en la Cuba de los años 50, donde aparece un personaje relativo a la revolución cubana.

En relación a este asunto y a los efectos especiales, Arango ha destacado que "el nuevo planeta está atascado en los años 50 porque es una forma de responder a que los efectos especiales tenían que ser muy 'kitsch'". "No quería competir con películas como 'Avengers', que es la película más taquillera de la historia del cine, sino todo lo contrario, es un filme donde nada de lo que allí pasa funciona, los poderes mágicos no funcionan", ha dicho.

De todos modos, los efectos especiales los ha realizado El Ranchito, compañía productora que encargada de los VFX de películas y series como 'Juego de Tronos', 'Jurassic World: El reino caído' y 'Lost in Space'. "La película tiene un pintón un gran trabajo, pero es una comedia con estilo kitsch", ha añadido el director.

En la cita participa también Plácido Domingo, en el personaje del abuelo, a quien la producción ha decidido mantener en el reparto después de las denuncias sobre acoso sexual que pesan sobre el cantante. Asimismo, según señalaron a principios de octubre a Europa Press fuentes de esta producción cinematográfica, la decisión de eliminar su rostro de la tercera versión oficial del cartel se debió a "criterios comerciales". En esta ocasión han eludido hacer declaraciones sobre el asunto.

Domingo interpreta en 'Los Rodríguez y el más allá' al abuelo del hijo pequeño de la familia protagonista, a quien deja un mensaje grabado en una cinta de vídeo con un secreto sobre el portal mágico.

LOS NIÑOS DE ALADINA EN LA CINTA

El director también ha destacado que la labor de la Fundación Aladina y las producciones "van de la mano" y ha explicado que la mayoría de los extras son personas que han colaborado con las causas de la organización, pero también niños que han padecido cáncer o se encuentran en tratamiento en la actualidad.

"Hay un niño que se llama Gabriel que ya no es un niño, que cuando estuvo en el hospital me dijo que no podía tocar el saxofón, por lo que le regalé yo uno con unos cascos y ensayó durante toda su quimioterapia. Es ese joven el que toca el solo de la última canción que compuse yo y que canta Edu Soto", ha dicho y ha agregado que el personaje del vecino que toca saxofón fue creado por este motivo.

Asisismo, ha subrayado que todos "los niños que salen con Plácido Domingo y muchos de los que salen en la película, se han curado de cáncer o están siendo tratados por cáncer". "También hay una niña que está allí porque su hermana ya no está con nosotros, queremos que ellos cuenten una historia", ha añadido.

POR CADA ENTRADA, UN EURO DE AYUDA

Arango ha enfatizado que por cada entrada vendida en el cine, la producción donará un euro a la Fundación Aladina para un proyecto que anunciará finalizada la recaudación, y ha indicado que espera superar la cifra de 3 millones de euros recaudados con su anterior cinta 'Lo que de verdad importa' (2017).

El director ha explicado que este año la fundación ha cumplido 14 años y ha logrado la meta de ayudar a más de 10.000 niños todos los años y realizar "mejoras hospitalarias muy importantes", estamos en 16 hospitales españoles.

En este sentido, ha destacado que las producciones "son muy importantes para crear alianzas y seguir ayudando a más niños de todo el mundo". Sobre esto, ha recordado que parte de la última recaudación de taquilla ha sido donada a la fundación Va por mi Cuenta de México que tienen comedores para asegurar una buena nutrición a los niños en pobreza alimentaria de México.

La otra parte ha sido donada a la fundación Casa de la Amistad, que ofrece tratamientos gratuitos para niños y adolescentes enfermos de cáncer con escasos recursos; y a 1.000 familias que han podido disfrutar de vacaciones gratuitas en los campamentos fundados por Paul Newman, 'Serious Fun Children's Network'.

Arango ha adelantado que está preparando una segunda parte de la película en la que secuestran al personaje del padre de la familia, que interpreta Soto y que contará con el mismo reparto.