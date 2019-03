Park Chan-wook dirigirá el western The Brigands of Rattlecreek

Actualizado 18/03/2019 10:49:31 CET

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Park Chan-wook, el director coreano responsable de la aclamada Trilogía de la Venganza, viajará al Lejano Oeste en su nuevo proyecto cinematográfico. Tras dirigir la miniserie La chica del tambor en la televisión británica, el cineasta capitaneará The Brigands of Rattlecreek, un western que producirá Amazon Studios y que contará con guión de S. Craig Zahler (Bone Tomahawk, The Incident).

Según informa Collider, la nueva película del director coreano está sondeando para uno de los papeles principales a Matthew McConaughey, que sigue acumulando proyectos de prestigio desde su Oscar por Dallas Buyers Club y su excepcional papel en True Detective.

The Brigands of Rattlecreek será producida por Bradley Fischer (Shutter Island), y relatará la historia de un médico y un sheriff que buscan venganza contra un grupo de bandidos que, aprovechando las inclemencias de una tormenta, roban y saquean la ciudad de los protagonistas.

Así, la película seguirá la tendencia de la filmografía del director coreano, que ya había destacado en el tratamiento del tema en su Trilogía de la Venganza (Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, Sympathy for Lady Vengeance).

Park Chan-wook lleva unido al proyecto desde 2012, pero este no se había materializado hasta la fecha. Entre otros nombres, Tom Cruise, Brad Pitt o Leonardo DiCaprio mostraron su interés en participar en la película, pero Warner Bros., antiguos dueños de los derechos, se resistían a dar luz verde, quizá por el poco atractivo del western en la taquilla reciente, incluso teniendo en cuenta los éxitos de Django desencadenado, Los odiosos ocho o El renacido.

A los oscuros tratamientos del director coreano que ya mostró en otros títulos como Thirst, también destacado en sus coreográficas representaciones de una violencia brutal como en la brillante y más reciente La doncella, se le une el interés de S. Craig Zahler por adentrarse en lugares tenebrosos en sus historias. El guionista y director de Bone Tomahawk ha centrado The Brigands of Rattlecreek en el desarrollo de sus personajes, que ocupan las primeras sesenta páginas del guión en la descripción exhaustiva de quienes aparecen en sus páginas.

Este atípico western se apoyará en la libertad que puede permitirse a través de Amazon, estudio cada vez más interesado en la creación de contenido original de calidad para competir contra otros gigantes del streaming. El interés de la película no solo radicará en la particular visión de Zahler de la psique humana, sino también en la interpretación que un director como Chan-wook pueda hacer del guión original.