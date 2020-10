Pedro Almodóvar: "Me hubiera gustado dirigir algún capítulo de 'Patria'"

El cineasta, pesimista con las salas de cine: "Da la impresión de que están condenadas a desaparecer antes de lo previsto"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Pedro Almodóvar, que ha estrenado este miércoles 21 de octubre su mediometraje 'La voz humana' en más de un centenar de salas españolas, ha asegurado que le "hubiera gustado dirigir algún capítulo de 'Patria'", una serie "muy interesante y atrevida".

"No habría hecho una película sobre ETA porque no soy de allí, no lo he vivido. Pero pensando en el libro, que es el origen de la serie, sí que me hubiera gustado dirigir algún capítulo, porque el material dramático que propone la novela de Aramburu es un verdadero tesoro", ha señalado en una entrevista con Europa Press el cineasta manchego.

Almodóvar ha abordado la actual situación del audiovisual, en un contexto de pandemia de coronavirus, que podría suponer una posible aceleración en la desaparición de salas de cine. "Eso es un problema enorme. La gente ha visto ficción, pero en casa, y eso crea una inercia que no se ha roto. Da la impresión de que las salas están condenadas a desaparecer antes de lo que se preveía", ha lamentado.

El director ha afirmado sentirse "muy militante" de la pantalla grande y luchará "por que las salas sigan existiendo". De ahí que se haya sentido "más útil" con el estreno de su nuevo trabajo, algo que habría hecho igual de haber sido un largometraje --"ojalá lo hubiera tenido ahora", ha indicado--. "Me alegro de poder ofrecer a la gente una ficción en este infierno", ha destacado el creador de 'Dolor y gloria'.

Respecto a la irrupción de las plataformas como Netflix o HBO, ha avanzado que le parece "peligroso" que el cine "termine por tener un aire televisivo". "Ahora hay una industria audiovisual en España que se está creando a través de las plataformas. En el caso de las series, están hechas con medios y con libertad, pero inevitablemente si hay películas que están pensadas sólo para su exhibición en televisión, la narrativa no es cinematográfica y puede ser un peligro inminente", ha alertado.

Precisamente, al citar series españolas estrenadas en plataformas, además de 'Patria', Almodóvar ha puesto como ejemplo a 'Antidisturbios', el nuevo trabajo de Rodrigo Sorogoyen. "Son series que tocan con mucha libertad temas españoles, pero contundentes y conflictivos. Nadie se había atrevido a hacer una película sobre ETA y la fuerza de los antidisturbios, también por su naturaleza, era un poco intocable", ha celebrado.

DIRECTOR DE ACTRICES

El director ha dado por primera vez el salto al inglés con 'La voz humana' y ha reconocido que la experiencia de trabajar con la actriz Tilda Swinton ha sido "muy buena y con una química absoluta", por lo que no descarta repetir en futuros proyectos. "Cuando hice 'Julieta' ya había hablado con Meryl Streep y me siento en deuda con ella. También Cate Blanchett es una de mis favoritas. Me gustaría encontrar un proyecto en el que pueda incluir a las dos y con Tilda Swinton", ha afirmado.

Almodóvar no ha rechazado la etiqueta de 'director de actrices', asegurando incluso que son "más divertidas las películas" que rueda con personajes femeninos. "'Dolor y Gloria', por ejemplo, son personajes masculinos y ha sido un éxito, pero esto lo decía Lorca sobre la mujer española: España es un país de buenas actrices", ha añadido.

"Esto no quiere decir que los actores no sean buenos, pero para cualquier franja de edad puedes encontrar más chicas que chicos. La masculinidad, afortunadamente, a día de hoy es otra cosa y se manifiesta de otro modo, pero sí que es cierto que el varón español tiene registros que me gustan menos", ha destacado.

"SON TIEMPOS REALMENTE TRÁGICOS"

El cineasta ha reconocido que estar trabajando en los tiempos actuales supone "una huida hacia delante". "Estamos rodeados de muchísimo dolor, son tiempos realmente trágicos. Si no hubiera los muertos, que es un horror, (esta pandemia) también nos restringe todos los gestos de cariño", ha lamentado, al tiempo que lanza una advertencia a los dirigentes políticos.

"Lo peor que puede ocurrir en una situación como esta, en la que no se ve claro cómo se va a salir, son las disputas partidistas. Es lo contrario de encontrar soluciones. Creo que estamos en una de las peores épocas desde la Transición", ha concluido.