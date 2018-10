Penélope Cruz: "Asghar Farhadi no va de profeta por la vida, pero para mí es mucho más que un director"

Actualizado 06/09/2018 10:32:00 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 14 de septiembre llega a los cines españoles Todos lo saben, la nueva película del dos veces ganador del Oscar Asghar Farhadi. Una producción española, rodada íntegramente en castellano, protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y el argentino Ricardo Darín. Un trío de lujo que relata su enriquecedora experiencia rodando a las órdenes del prestigioso director iraní.

"Es un director muy enfocado, conoce perfectamente cómo quiere contar su historia a través de sus personajes y las diferencias que hay entre unos y otros", destaca Darín que subraya que Farhadi es un cineasta que "se especializa en trabajar el plano emocional de los personajes con profundidad y se dedica a otorgarte herramientas para poder conseguirlo".

"Eso es muy valioso para mí. Tengo la sensación de irme muy alimentado de esta experiencia", sentencia el actor argentino que en el filme encarna a Alejandro, el esposo de Laura, el personaje al que da vida Penélope Cruz. La actriz madrileña reconoce que el director iraní "es muy exigente" pero que a la vez "dice las cosas muy bien".

Cargando el vídeo....

"Pide mucho pero lo pide muy bien, entonces siempre quieres darle el máximo", apunta Cruz que asegura durante el rodaje Farhadi "está inspirándonos constantemente" con diversos ejemplos y consejos con los que "abre puertas para tocar los sitios a los que quiere que llegues" para contar historias capaces de calar en el público "a un nivel muy profundo". "Y lo hace con una humildad total. Él no va de profeta por la vida, pero para mí es mucho más que un director", proclama la actriz en este making of de la película en primicia para los lectores de Europa Press.

También encantado con su experiencia durante el rodaje de Todos lo saben se muestra Javier Bardem, que destaca otra faceta más desconocida del director: su "extraordinario" sentido del humor. "Ha habido muchas risas. Curiosamente es una película con una gravedad importante pero nos hemos reído muchísimo y con el que más me he reído ha sido con el director", recuerda Bardem que destaca que llegaron a ese grado de conexión y entendimiento a pesar de que Farhadi "no habla español ni nosotros hablamos persa y siempre hemos estado relacionándonos con él a través de un traductor".

"Tengo problemas de verle y no reírme", confiesa el actor español que también destaca que el ganador del Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Nader y Simin, una separación (2011) y El viajante (2016) "a nivel humano ha demostrado una generosidad y una capacidad empatía extraordinaria". "Por eso es el director que es", concluye.

Todos lo saben es un thriller psicológico que sigue los pasos de Laura (Cruz) que acompañada de sus dos hijos viaja desde Buenos Aires hasta su pueblo natal en España para asistir a la boda de su hermana. Lo que debía ser una breve visita familiar se verá afectada por un inesperado suceso que cambiará sus vidas para siempre.

Junto a Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín, completan el elenco del filme un nutrido de grupo de imponentes secundarios entre los que están nombres como los de Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Eduard Fernández, Elvira Mínguez, Sara Sálamo, Ramón Barea o Carla Campra.