Pilar Palomero, directora de 'Las niñas': "En los 90 teníamos una sociedad de 'paso a publicidad' con top less incluido"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora Pilar Palomero debuta en el largometraje con 'Las niñas', recientemente premiada con la Biznaga de Oro del Festival de Cine de Málaga y que retrata el "despertar" adolescente de un grupo de alumnas de un colegio católico en la España de principios de los años 90.

"En esa época, recuerdo estar viendo (en la televisión) a Jesús Gil en un jacuzzi con chicas en bikini. Yo quería reflejar esa sociedad, donde teníamos una clase de religión con la sexualidad al servicio del amor y de Dios, pero también esa otra de paso a publicidad con un 'top less' incluido", ha señalado en una entrevista con Europa Press la cineasta.

En 'Las niñas, que se estrenará este viernes 4 de septiembre, se cuenta un "despertar a muchos niveles" de ese grupo de colegialas, incluido el sexual. "Yo que soy del 80, el sexo era un tabú bastante importante: por ejemplo, cuando empecé a investigar sobre la campaña del 'Póntelo, pónselo', se llegó a retirar esa campaña", ha recordado.

También por ejemplo la película recupera una escena televisiva de la época en la que sale el periodista Francisco Umbral rodeado de chicas jóvenes. "Ahora se ve rarísimo. Nos encontramos con ese programa por casualidad y cuando se refiere a ellas habla de 'las niñas, qué calor dan'. Era la idea, ese utilizar las niñas de un modo tan paternalista y condescendiente", ha lamentado.

Palomero decidió lanzarse a este proyecto --que ya tuvo su paso previo por la Berlinale-- cuando encontró una redacción suya de clase de religión por el año 1992. "Me llamó la atención cómo somos la consecuencia de la educación que recibieron nuestros padres", ha señalado, resaltando que esa es la parte más autobiográfica del film.

Por el contrario, la parte que recae sobre la madre de la niña protagonista --interpretada por Natalia de Molina-- recurre a los testimonios de otras personas que vivieron esa maternidad solteras. "No hay nada inventado, todo son testimonios y vivencias y la película no habla exclusivamente de un colegio de monjas", ha apuntado.

6 MESES DE CASTING Y 1.000 CANDIDATAS

La elección de las protagonistas se hizo a través de un cásting de más de 1.000 jóvenes y que llevó seis meses entre Barcelona y Zaragoza. Andrea Fandos fue la elegida para el papel principal, alguien a quien Palomero considera ya "actriz". "Tiene un talento natural, es capaz de modular sus emociones y entender el personaje. Tiene una personalidad muy parecida a la de su papel: tímida, reservada, inteligente e intuitiva".

Mientras, la actriz Natalia de Molina reconoce que esta película supone "una bofetada de realidad" respecto al retrato de la sociedad española de hace 30 años. "Es una película nada edulcorada donde se ve que todavía cargábamos con una educación muy conservadora", ha criticado.

LA GENTE "QUIERE IR AL CINE"

En el papel de una madre que esconde a su hija su pasado familiar, De Molina ha admitido que desde el primer momento se sentía atraída por este personaje. "Los actores pensamos que cuando un personaje tiene más texto y hablas mucho parece que es más importante, pero lo realmente difícil es tener que habla sin pronunciar palabra y que el espectador acabe entendiendo", ha matizado.

Habitual del festival desde los inicios de su carrera, la actriz reconoce que en esta edición aplazada por la pandemia "ha sido muy extraño y triste". "No he podido asistir al festival por estar rodando y lo he vivido todo online, por lo que ha sido raro, pero también estoy contenta de ver el cariño que está recibiendo la película", ha añadido.

"Todo esto de la pandemia me ha enseñado que no hay que vivir el mañana, sino el ahora. No sé cómo vamos a acabar ni terminar el año, porque de un día para otro pueden cambiar muchas cosas, pero mi esperanza es que todo va a ir bien y que la gente quiere ir al cine", ha concluido.