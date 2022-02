'El poder del perro' y 'Dune' lideran las nominaciones a los Oscar 2022

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

'El poder del perro' de Jane Campion, con doce nominaciones, y 'Dune' con diez candidaturas, parten como favoritas en la 94.ª edición de los Oscar, que tendrá lugar el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Los premios se entregarán en una gala que intentará recuperar la normalidad tras la pandemia y la que habrá importante presencia española con tres nominaciones: Javier Bardem y Penélope Cruz, candidatos en la categoría de mejor actor y actriz protagonista por sus trabajos en las películas 'Ser los Ricardo' y 'Madres paralelas', respectivamente, y Alberto Iglesias, que optará al Oscar a la mejor banda sonora por la música de 'Madres Paralelas'.

Los actores Tracee Ellis Ross ('Black-ish') y Leslie Jordan ('Will y Grace') fueron los encargados de anunciar la lista de candidatos de los Oscar 2022 que cuenta con diez títulos entre los nominados a mejor película del año: 'Belfast', CODA', 'No mires arriba', 'Drive My Car', 'Dune', El método Williams, 'Licorice Pizza', 'El poder del perro', 'West Side Story' y 'El callejón de las almas perdidas'.

Por su parte, los nominados al Oscar a la mejor dirección serán Kenneth Branagh, ('Belfast'), Ryûsuke Hamaguchi ('Drive My Car')

Paul Thomas Anderson ('Licorice Pizza'), Steven Spielberg ('West Side Story') y Jane Campion, que con su nominación por 'El poder del perro' hace historia al convertirse en la primera mujer candidata en dos ocasiones a la estatuilla a la mejor realización, tras estar también nominada en 1994 por 'El Piano'.

En las categorías interpretativas, Javier Bardem con su trabajo en 'Ser los Ricardo' competirá por el Oscar a mejor actor protagonista contra Benedict Cumberbatch ('El poder del perro'), Andrew Garfield ('tick tick... Boom'), Will Smith ('El método Williams') y Denzel Washington ('La tragedia de Macbeth'). Por su parte, Cruz está nominada al premio a la mejor actriz protagonista gracias a su interpretación en 'Madres paralelas' y competirá por el premio con Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye'), Olivia Colman ('La hija perdida'), Nicole Kidman ('Ser los Ricardo') y Kristen Stewart ('Spencer').

Al Oscar a la mejor actriz de reparto optan Judi Dench por 'Belfast', Jessie Buckley por 'La hija oscura', Ariana DeBose por 'West Side Story', Kristen Dunts por 'El poder del perro' y Aunjunue Ellis por 'El método Williams'. Los cinco nominados al premio al mejor actor de reparto son Ciarán Hinds ('Belfast'), Troy Kotsur ('CODA'), J.K. Simmons ('Ser los Ricardo'), Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee, ambos por 'El poder del perro'.

Los nominados al mejor guion original son Kenneth Branagh por 'Belfast', Zach Baylin por 'El método Williams', Joachim Trier y Eskil Vogt por 'La peor persona del mundo', Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza' y Adam McKay y David Sirota por 'No mires arriba'. Al Oscar al mejor guion adaptado optan Siân Heder por 'CODA: Los sonidos del silencio', Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe por 'Drive My Car', Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth por 'Dune', Jane Campion por 'El poder del perro' y Maggie Gyllenhaal por 'La hija oscura'.

TRIPLE NOMINACIÓN PARA LA DANESA 'FLEE'

Las candidatas al Oscar a la mejor película internacional son Drive My Car (Japón), Fue la mano de Dios (Italia), La peor persona del mundo (Noruega), Lunana: A Yak in the Classroom (Bután) y Flee (Dinamarca). Precisamente la cinta danesa hace triplete ya que también está entre las nominadas a la mejor película de animación, galardón por el que luchará con 'Encanto', 'Los Mitchell contra las máquinas', 'Luca' y 'Raya y el último dragón', y también entre las nominadas a mejor documental junto a 'Escribiendo con fuego', 'Ascensión', 'Attica' y 'Summer of Soul'.

Los nominados a la mejor banda sonora son Hans Zimmer ('Dune'), Germaine Franco ('Encanto'), Nicholas Brittel ('No mires arriba'), Jonny Greenwood ('El poder del perro') y el español Alberto Iglesias ('Madres paralelas') mientras que los candidatos a la mejor canción original son 'Somehow You Do' de Diane Warren para la película '4 días', 'Down to Joy' de Van Morrison para 'Belfast', 'Be Alive' de Beyoncé Knowles-Carter y Darius Scott para 'El método Williams, 'Dos oruguitas' de Lin-Manuel Miranda para 'Encanto' y 'No Time to Die' de Billie Eilish y Finneas O'Connell para 'Sin tiempo para morir'.