Primera imagen oficial de 'El Hombre que mató a Don Quijote'

Actualizado 21/02/2018 18:17:31 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

'El Hombre que mató a Don Quijote', el filme que Terry Gilliam intentó sacar adelante casi durante dos décadas y que se convirtió, por méritos propios, en uno de los proyectos malditos del cine, publica su primera imagen oficial.

Fue en junio del año pasado cuando el rodaje del filme de Gilliam (El Rey pescador, 12 monos, Brasil, Miedo y Asco en Las Vegas) llegó a su fin. Una historia basada de forma muy libre en la obra universal de Miguel de Cervantes que está protagonizado por Adam Driver (Star Wars: El despertar de la fuerza, Paterson, Silencio) dando vida a Sancho Panza y por Jonathan Pryce (Saga de Piratas del Caribe, Los hermanos Grimm, Brasil, El mañana nunca muere) como Don Quijote.

El reparto lo completan nombres como Stellan Skarsgard (Un traidor como los nuestros, Vengadores: La era de Ultron, El indomable Will Hunting), Olga Kurylenko (Quantum of Solace, Oblivion, To the Wonder), Joana Ribeiro (Portugal no está en venta, A una hora incierta), Óscar Jaenada (Piratas del Caribe: En mareas misteriosas, La fría luz del día), Jordi Mollá (Criminal, En el corazón del mar), Sergi López (El laberinto del fauno, Negocios ocultos, Harry, un amigo que os quiere) y Rossy de Palma (Julieta, La flor de mi secreto, Señor dame paciencia).

'El Hombre que mató a Don Quijote' relata la historia de un anciano convencido de que es Don Quijote y que confunde a Toby, un ejecutivo publicitario, con su fiel escudero, Sancho Panza.

La pareja se embarca en un viaje extraño, con saltos hacia atrás y adelante en el tiempo, entre el actual siglo XXI y el mágico siglo XVII. Poco a poco Toby, como el infame caballero, se va contagiando de ese mundo ilusorio incapaz de separar sueño y realidad. El cuento culmina en un final fantasmagórico y emocional donde Toby toma el relevo de Don Quijote de la Mancha.

"Don Quijote es un soñador, un idealista y un romántico, decidido a no aceptar las limitaciones de la realidad, avanzando sin importar los contratiempos, como hemos hecho nosotros desde el comienzo de la producción", afirmó el cineasta que reconoce que "cualquier persona sensata habría renunciado hace años, pero a veces los cabezotas soñadores ganan al final". "Doy las gracias a todos los idealistas que se han unido para hacer realidad este sueño", sentenció.

El rodaje tuvo lugar en diferentes localizaciones de España y Portugal. Terry Gilliam es autor del guión junto a Tony Grisoni, con el que ya colaboró en Miedo y Asco en Las Vegas, Tideland y Los Hermanos Grimm. Gilliam vuelve a contar con el célebre director de fotografía Nicola Pecorini (Teorema Cero, El Imaginario del Doctor Parnassus, Miedo y Asco en Las Vegas) en este proyecto.