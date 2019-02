Actualizado 13/02/2019 14:06:40 CET

El Cine Palacio de la Prensa de Madrid acogerá del 7 al 10 de marzo La 16ª Muestra SYFY de Cine Fantástico. Un evento que acaba de presentar su cartel oficial y ha avanzado la programación de la nueva edición, que contará con grandes títulos de ciencia ficción.

Escape Room, Nación Asesina, Prospect, One Cut of the Dead, Elizabeth Harvest y Dilili à Paris son algunas de las películas que se proyectarán durante los cuatro días de la Muestra SYFY, este año patrocinado por SKY.

Las quince películas de la programación se completará con otros títulos de género que no llegarán o todavía no lo han hecho a los circuitos comerciales.

La campaña gráfica de la 16 Muestra SYFY rinde homenaje a los monstruos del cine clásico de terror de los años 20: el Hombre Lobo, la Momia y Drácula, tres personajes que hicieron historia en la época dorada del cine de terror y que en el cartel lucen en situaciones cotidianas.

Estos son los primeros títulos confirmados para la 16ª Muestra SYFY de Cine Fantástico:

Escape Room: Un thriller psicológico de Sony Pictures sobre seis extraños que se encuentran en una situación que escapa de su propio control y deberán usar su ingenio para encontrar las pistas o morir. Se estrenará en cines el 15 de marzo.

Assassination Nation: Película estadounidense de comedia negra y suspense, escrita y dirigida por Sam Levinson. Tuvo su estreno mundial en el festival de Toronto. En la película, la ciudad de Salem (Massachusetts) entra en caos absoluto tras el hackeo y la publicación de buena parte de la información íntima de sus ciudadanos.

Prospect: Western espacial que destaca por su bella estética de ciencia ficción clásica. Historia de aventuras espaciales que cuenta la historia de Cee y su padre acaban de aterrizar su nave espacial de segunda mano en una luna de atmósfera tóxica

One Cut of the Dead: Pelicula de zombies japonesa que conquistó el Festival de Sitges y además ganó el premio del público al mejor largometraje en la Semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián. El rodaje de una película de zombies en un almacén abandonado en el que se habían realizado experimentos militares se ve torpedeado por la irrupción de* ¡zombies!

Elizabeth Harvest: Thriller de ciencia ficción escrito y dirigido por Sebastian Gutierrez que fue presentado en Sitges. Elizabeth y Henry se acaban de casar. Ella es joven y bella, y él es un científico brillante. Los dos se trasladan a la elegante mansión de él, donde todo es impecable. Sin embargo, Elizabeth sospecha que algo va mal, sobre todo cuando Henry le explica que todo lo que hay en la casa es para ella... todo menos una habitación que permanece cerrada.

Dilili à Paris: Película de animación que cuenta la historia de Dilili, una joven de Nueva Caledonia, cuenta con la ayuda de su amigo repartidor para investigar una serie de misteriosos secuestros de chicas jóvenes en el París de la Belle Époque. En el curso de su investigación se encontrará con múltiples personajes extraordinarios que le irán dando pistas.