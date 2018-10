El productor de Fast and Furious demanda a Universal por impagos en el spin-off Hoobs and Shaw

Actualizado 20/10/2018 10:56:45 CET

Neil Moritz, el productor de la saga Fast and Furious ha presentado una demanda formal contra Universal Pictures por romper un contrato para evitar pagarle un dinero, que cree que se le corresponde, en relación al nuevo spin-off de la franquicia Hobbs and Shaw.

El demandante alega que es "otro claro ejemplo de la codicia de Hollywood". Hasta ahora, Moritz ha producido todas las entregas de la franquicia desde A todo gas, estrenada en 2001. Pero Universal ha decidido dejarle fuera de la película que enfrenta a Jason Statham Y Dwayne Johnson contra Idris Elba, el nuevo villano.

Según informa Deadline, en su demanda el productor alega que Universal está incumpliendo un contrato de palabra para evitar pagarle lo debido. "Universal ofreció a Moritz aceptar un nuevo acuerdo que le obligaba a reducir sus beneficios económicos de manera sustancial o ser eliminado completamente de la película".

"Sorprendentemente, aunque Moritz tiene los derechos completos de Play-or-Pay para todas las películas de Fast and Furious basándose en los contratos orales con el estudio, Universal también ha asumido que era libre de explotar las ideas de Moritz para Hobbs and Shaw y su trabajo de producción durante año y medio, sin cumplir con el acuerdo oral establecido".

En otras palabras, Universal ofreció a Moritz una suma de dinero inferior a la que originalmente le dijo, y en caso de no aceptarla quedaría expulsado completamente de la película. Moritz no aceptó y ha sido despedido. El problema es que el contrato del que habla el productor sólo fue un acuerdo de palabra, sin documentos escritos que lo avalen.

La demanda no resulta beneficiosa para ninguna de las partes, ya que Universal está preparando dos entregas más de la saga principal de Fast and Furious, además de los posibles nuevos spin-offs y derivados. Por el momento, parece que la demanda no afectará a la producción de Hobbs and Shaw, que tiene previsto su estreno el próximo 11 de agosto de 2019.