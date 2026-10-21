Redondo acusa a Vox de "censurar la libertad artística y de creación" y avisa: "Adiós, Seminci, adiós"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio, a 19 de octubre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a Vox de "censurar la libertad artística y de creación" con el veto a las ayudas al cine en Castilla y León para películas que "impliquen adoctrinamiento ideológico".

"No quieren impedir 'adoctrinamiento ideológico', quieren adoctrinarnos con su ideología fascista. Los que se dicen defensores de la libertad, en cuanto tocan poder, lo que hacen es censurar la libertad artística y de creación. Adiós, Seminci, adiós", ha asegurado Redondo en un mensaje en la red social X.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox, ha vetado las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Así lo recoge en sus requisitos la orden de la línea de subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión para 2026.

Se trata de una orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado 9 de octubre y que establece los requisitos y condiciones de estas ayudas que se pueden solicitar hasta el próximo 3 de noviembre.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este miércoles que su departamento recurrirá en los tribunales la orden y ha advertido de que tratar de "condicionar" las ayudas que se dan a la creación en España a criterios ideológicos y políticos "es una forma de censura" que no piensa "tolerar".