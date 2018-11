El Reina Sofía estrena 'Risk', la película sobre Wikileaks que Assange "intentó censurar"

Publicado 02/11/2018 15:40:24 CET

El Museo Reina Sofía proyectará los días 8 y 9 de noviembre a las 19.00 horas 'Risk' (2017), de Laura Poitras, una película sobre Wikileaks cuyo fundador, Julian Assange, "trató de censurar escenas y consiguió retirar el film de circulación durante un año", según ha explicado la pinacoteca.

'Risk' se centra en la figura de Julian Assange (1971), fundador de WikiLeaks y quien le abrió a Poitras las puertas de su organización y de su privacidad. El resultado es una película que fue objeto de una larga batalla legal entre Poitras y Assange.

La historia comienza en 2011 y transcurre a lo largo de seis años. Durante ese tiempo, se muestra la admiración por el periodismo directo de WikiLeaks, pero también los enormes claroscuros de la organización, dirigida con opacidad interna por un líder obsesionado con el poder.

Poitras, a la vez que el público, es atrapada en esta red de contradicciones, mientras se precipitan los acontecimientos sobre Assange, como la petición de arresto en Suecia o el asilo forzoso en la embajada de Ecuador.

Esta película será mostrada en 'Intervalos', la serie de proyecciones y presentaciones, organizada por el Museo Reina Sofía, de películas recientes con "difícil" distribución comercial.

El trabajo de Laura Poitras abarca las facetas de la dirección y de la producción. Como directora, es autora de la llamada trilogía '11 de septiembre' (11/9), que trata las ilegalidades de la llamada guerra global contra el terror; 'My country, my country' (2006); 'The Oath' (2010); y 'Citizenfour' (2014), documental'en la que hablaba con el agente de la CIA Edward Snowden sobre el espionaje y las escuchas ilegales en Estados Unidos y por la que obtuvo el Oscar a mejor documental'.

Además, ha sido productora ejecutiva de '1971' (dirigida por Johanna Hamilton, 2014), 'Evaporating Borders' (dirigida por Iva Radivojevic, 2014) y 'The Law In These Parts' (2011, dirigida por Ra'anan Alexandrovicz). Su trabajo ha sido exhibido en museos como el Whitney de Nueva York, en 2016, o la edición de 'Manifesta 12' (2018).