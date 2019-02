Reivindicaciones con abanicos rojos en los Goya 2019 por el fin de la violencia machista y más mujeres en el cine

Actualizado 02/02/2019 22:24:34 CET

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La lucha contra la violencia machista y la reivindicación de una mayor presencia de mujeres en el cine se han unido en la alfombra roja de la 33 edición de la Gala de los Goya que, por segunda vez en su historia, salen de la capital y se se celebran en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

Este año la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA) reparten 2.500 abanicos. Los primeros se han podido ver entre los nominados a los cortometrajes.

Este año llevan dos lemas, el más novedoso es #NIUNAMENOS, contra la violencia de género y, junto a él vuelve la reivindicación #MÁSMUJERES, por el incremento de la presencia femenina en el mundo del cine.

En lo que va de año han fallecido seis mujeres a causa de la violencia machista -hay un caso más en investigación, y un total de 981 desde 2003. Respecto a las mujeres y el cine, el año pasado de las 187 películas estrenadas, 36 estaban dirigidas por mujeres. Un total de 41 mujeres están en alguna de las nominaciones de este año, sin contar a las que optan a los premios a mejor actirz revelación, de reparto o principal.

Penélope Cruz, que lleva diez nominaciones y también podría ganar este año, Penélope Cruz, ha lamentado que, por desgracia, la violencia de género es una lacra de la que no se va a hablar sólo este año, pero también ha recordado que lo que pasó el año pasado con el movimiento #MeeToo a nivel mundia es una revolución que ·no tiene q parar". La actriz también ha valorado que la gala salga de Madrid y viajar con sus compañeros.

Una de las primeras en llegar, la actriz Susi Sánchez, nominada a Mejor Actriz, se ha referido a una de las reivindicaciones de la Gala impresa en los abanicos repartidos por CIMA #NIUNAMENOS, contra la violencia machista, asegurando que es un "desastre" y que cuantas más cosas hagan, mejor y ha deseado que "sirva de algo todo" lo que están haciendo.

La actriz Itziar Castro, que forma parte de CIMA, se ha mostrado orgullosa del lema #NIUNAMENOS y ha pedido que no se quede solo en un mensaje. "Hay que denunciar y no esperar a que te maten", ha afirmado. También se ha referido al lema #MÁSMUJERES recordando que sólo hay un 25 por ciento de mujeres nominadas. "Las mujeres venimos fuerte. Son las que producen. A ver si nos dejan subir", ha deseado.

También se ha podido ver a directores como Rodrigo Sorogoyen director de 'El reino', la película más nominada, o Isabel Coixet, ganadora el pasado año, posando en la alfombra roja con el abanico con el lema #NIUNAMENOS.

Mientras, la Nawja Nimri, nominada a Mejor Actriz, ha asegurado que se suma a la causa no apoyándola sino con acción. "Todos los días, con cada papel, cada mañana. Pero no soy político y no sé hilar frases sin que la gente se moleste sobre esto, la guerra o cualquier otro tinglado", ha avisado.

Alberto Iglesias, el profesional más nominado de los Goya y también este año, ha comentado que en la actualidad hay más mujeres compositoras que cuando él comenzó su carrera y, sobre si ganará otra vez, ha asegurado que "cierra los ojos".

Joaquín Reyes, uno de los maestros de ceremonia en la anterior edición junto a Ernesto Sevilla, ha asegurado que ha venido a disfrutar, aunque ha bromeado con que si pasara algo a Buenafuente y Silvia, ellos les podrían suplir. "El año pasado lo hicimos lo mejor q pudimos, con ilusión, pero a mucha gente no le gustó. Por otra parte, dejamos el nivel tan bajo que con poco que hagan nos superan", ha ironizado, apuntando, al igual que Sevilla, que su favorita es 'Campeones'.

Berto Romero, que hará un número en la gala con David Broncano, han asegurado que prefieren ser "cola de león" en alusión a la posibilidad de presentar algún día la ceremonia. Por su parte, Broncano, ha bromeado con que él la presentaría 'outdoor'. La película favorita de Berto es 'Tiempo después', aunque no está nominada.

La 'influencer' Dulceida ha explicado que su favorita, por el tema que trata es 'Carmen y Lola', la historia de amor entre dos mujeres gitanas. "No me lo esperaba y me parece muy real, casi un documental", ha confesado.

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Los nominados por el silencio de los otros, sobre las víctimas del franquismo, han acudido a la gala con Chato Galante, que denunció torturas por parte de 'Billy el Niño' y otras cinco víctimas de la dictadura.

La productora de la cinta, Almudena Carracedo, ha augurado que si ganan el Goya no podrán evitar que sus acompañantes suban al escenario, aunque no está permitido. Carracedo ha asegurado que su cinta no sólo habla del pasado sino del presente y que, de ganarm harán alusión a lo que se está viviendo ahora. "Ahora la gente ha entendido q el documental es cine", ha añadido en alusión a que el documental lleva once semanas en cartelera y los espectadores siguen acudiendo.

CHICHO IBÁÑEZ SERRADOR

Mirian Díaz Aroca, que trabajó en el programa televisivo '1,2,3...', ha destacado el Goya de Honor de este año a Chicho Ibáñez Serrador, destacando que a la gente hay que hacerle homenajes en vida. "Fue para mí un paraíso", ha dicho sobre su participación en el programa al tiempo que ha definido al realizador como "duro y severo" pero con un "talento y una creatividad espectacular".